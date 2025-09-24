Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Nga là gấu, không phải hổ, không có con gấu giấy nào cả": Moscow đáp trả phát ngôn của ông Trump

24-09-2025 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đang tiến quân ở Ukraine và diễn biến trên tiền tuyến là rất rõ ràng.

Theo Reuters, Điện Kremlin hôm thứ Tư (24/9) đã bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông gọi Nga là "hổ giấy" và cho biết Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những nỗ lực của người đồng cấp Mỹ trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga là gấu chứ không phải là hổ và "không có con gấu giấy nào cả".

Ông Peskov cho biết quân đội Nga đang tiến quân ở Ukraine và diễn biến trên tiền tuyến là rất rõ ràng. Ông cũng nhấn mạnh, sự ổn định của nền kinh tế Nga đã được đảm bảo.

Trước đó hôm thứ Ba (23/9), Tổng thống Trump nói ông tin Ukraine "có đủ khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ" nếu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục ủng hộ nước này.

Tổng thống Mỹ cũng gọi Nga là "hổ giấy" và cho rằng Nga đã không thể đánh bại lực lượng Kiev trong hơn 3 năm qua.

Ông nhấn mạnh Nga đang đối mặt "khó khăn kinh tế lớn" và đây là "thời điểm để Ukraine hành động".

Phát biểu của ông đánh dấu một sự thay đổi đột ngột và đáng chú ý về mặt ngôn từ liên quan đến xung đột Ukraine.

 (Theo Reuters)

Theo An An

