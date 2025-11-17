Nga liên tục không kích, Ukraine đối mặt "mùa đông khắc nghiệt nhất"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chuẩn bị một thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Hy Lạp để bù đắp cho sản lượng bị thiếu hụt trong mùa đông.

"Đây sẽ là một tuyến cung cấp khí đốt khác nhằm đảm bảo tối đa các tuyến đường nhập khẩu khí đốt của Ukraine cho mùa đông. Chúng tôi đã có các thỏa thuận về tài trợ nhập khẩu khí đốt và sẽ đáp ứng nhu cầu gần 2 tỉ euro" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố "các đối tác châu Âu" đang hỗ trợ tài chính cho kế hoạch trên. Ông đặc biệt lưu ý đến sự hỗ trợ của Na Uy và cho biết đang "tích cực làm việc với đối tác Mỹ" để đảm bảo nguồn tài chính đầy đủ.

Người đứng đầu công ty năng lượng DTEK của Ukraine Maksim Timchenko phát biểu vào đầu tháng 11: “Mùa đông năm nay có thể sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ đầu năm 2022. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ về nguồn cung cấp khí đốt, nguồn cung cấp cho ngành điện của chúng tôi”.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng của họ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với hãng tin AP trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16-11 rằng “khó đạt được lệnh ngừng bắn hoặc đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine trong năm nay”.

Ông Stubb đồng thời kêu gọi những người ủng hộ Kiev “tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine, gây tối đa áp lực lên Nga và tài trợ thiết bị quân sự, đóng góp, quyên góp hết sức có thể".

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa nói với The Times: “Kiev đã từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Moscow vì chúng không đạt được nhiều tiến triển". Vòng đàm phán xung đột Nga - Ukraine gần đây nhất do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì đã diễn ra vào tháng 6.

Theo đài RT, quân đội Nga đã đẩy nhanh đà tiến ở khu vực Kharkiv và Donetsk trong những tháng gần đây.

Điện Kremlin vẫn nhấn mạnh họ ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.