Ông Zelensky: "Tại sao tôi phải sợ ông Trump?", nói 1 điều về điều kiện sống ở Ukraine

Ông Zelensky: "Tại sao tôi phải sợ ông Trump?"

Tổng thống Ukraine cũng phủ nhận thông tin Trump đã ném bản đồ chiến trường sang một bên trong một cuộc họp vào tháng 10 tại Nhà Trắng.

"Ông ấy không ném bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn", ông Zelenskyy nói. Ông mô tả mối quan hệ giữa 2 người là "bình thường", "mang tính công việc" và "xây dựng".

Theo tờ Financial Times, ông Trump được cho là đã gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine chấp nhận các điều khoản của Nga về việc chấm dứt chiến tranh và tuyên bố nhà lãnh đạo Nga sẽ "phá hủy" Ukraine nếu không đồng ý. Ông Zelenskyy cũng bác bỏ điều này.

Ông Zelenskyy trả lời cuộc phỏng vấn của tờ The Guardian sau các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện trên hầu hết các khu vực của Ukraine vào Chủ nhật, khi các kỹ sư tìm cách khôi phục mạng lưới.

Trong cuộc phỏng vấn, điện đã tắt 2 lần.

Nga gần đây tiến hành nhiều cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Ảnh: NYT

Phát biểu tại dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelenskyy nói "tất cả mọi người trên thế giới" đều sợ Trump. "Đó là sự thật", ông nói thêm. Khi được hỏi liệu điều đó có đúng với ông không, ông nói: "Không... chúng tôi không phải là kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao chúng tôi phải sợ?"

Ông nói: "Trump được bầu bởi người dân của ông ấy. Chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ, cũng như tôi được người dân của tôi bầu lên. Mỹ là đối tác chiến lược của chúng tôi, trong nhiều năm, thậm chí có thể là nhiều thập kỷ và nhiều thế kỷ".

Ông cho rằng hai nước có những giá trị chung sâu sắc, trái ngược với nước Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói quan hệ với ông Trump "có tính xây dựng"

Ông cũng tiết lộ Vua Charles đã đóng một vai trò quan trọng đằng sau hậu trường trong việc khuyến khích tổng thống Mỹ ủng hộ Ukraine nhiệt tình hơn, sau cuộc họp đầy sóng gió tại Phòng Bầu dục được ghi hình vào tháng 2 khi ông Trump công khai chỉ trích ông Zelensky.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh vào tháng 9, Trump đã có cuộc gặp riêng với nhà vua. "Tôi không biết tất cả chi tiết nhưng tôi hiểu rằng Đức Vua đã gửi một số tín hiệu quan trọng tới Tổng thống Trump", ông Zelenskyy nói.

Ông Zelensky nói về điều kiện sống ở Ukraine

Chỉ vài giây sau khi Zelensky ngồi xuống trả lời phỏng vấn tờ Guardian, cuộc phỏng vấn đã chìm vào bóng tối khi nguồn cung cấp điện trong Cung điện Mariinskyi ở trung tâm thủ đô Ukraine bị ngắt.

Trong những tuần gần đây, Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào lưới điện quốc gia của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện thường xuyên ở nhiều thị trấn và thành phố. Công ty điện lực nhà nước Centrenergo cho biết các cuộc tấn công tiếp theo vào cuối tuần đã làm giảm khả năng sản xuất năng lượng của đất nước xuống mức "0".

Máy bay không người lái của Nga cũng đã tấn công hai nhà máy điện hạt nhân nằm sâu trong miền tây Ukraine, và Kiev đã kêu gọi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc phản ứng.

Tuy nhiên, sau khi chạy máy phát điện dự phòng của cung điện, đèn đã hoạt động.

"Đây là điều kiện sống của chúng tôi", ông Zelensky nói với một nụ cười gượng gạo.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để bảo vệ Ukraine khỏi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái hàng đêm của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, Anh và các đồng minh khác đã loại trừ khả năng điều máy bay chiến đấu tuần tra bầu trời miền trung và miền tây - một yêu cầu từ lâu của Kiev.

Ông Zelensky cũng cho biết ông muốn đặt mua 27 hệ thống phòng không Patriot từ các nhà sản xuất Mỹ. Trong thời gian chờ đợi, các quốc gia châu Âu có thể cho Ukraine mượn các hệ thống Patriot hiện có của họ.

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã chiếm được phần lớn thành phố Pokrovsk ở miền đông. Ông Zelensky cho biết Moscow đã huy động lực lượng khổng lồ - "170.000 người" - vào chiến dịch.

Ông cho biết Điện Kremlin cũng đang tiến hành một "cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại châu Âu" và thử thách các ranh giới đỏ của NATO.