Ngã rẽ khác biệt của 2 mỹ nhân cùng tuổi ''Sex And The City’’: Là đôi bạn thân, sự nghiệp thăng hoa với tài sản khủng nhưng người có 30 năm hôn nhân hạnh phúc, người chọn làm mẹ đơn thân

Sex And The City là bộ phim truyền hình nổi tiếng của HBO. Bộ phim phản ánh cuộc sống của những phụ nữ U30 độc thân và thành đạt tại New York, dựa theo cuốn tự truyện nổi tiếng của Candace Bushnell.

Đã 26 năm kể từ khi tập đầu tiên lên sóng, nhưng đến nay dư âm của bộ phim vẫn chưa hề thuyên giảm, đặc biệt là sự quan tâm của công chúng đối với 2 diễn viên chính cùng sinh năm 1965 là Sarah Jessica Parker và Kristin Davis.

2 diễn viên bằng tuổi của Sex And The City có hướng đi khác biệt nhau

Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt sau nhiều năm đóng chung phim. Họ thường xuất hiện thân mật, thoải mái trước ống kính.



Sarah Jessica Parker và Kristin Davis

Sarah Jessica Parker sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn



Sau vai diễn Carrie Bradshaw nổi tiếng trong Sex and the City Sarah Jessica Parker nhanh chóng vụt lên trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu. Bộ phim giúp bà giành được hai giải Primetime Emmy, bốn giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và ba giải thưởng cao quý của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh.

Sau đó, bà tiếp tục tỏa sáng tại Hollywood với hàng loạt các bom tấn thành công như: The Family Stone, Failure to Launch và New Year Eve, Glee và Divorce, Glee (2012) của Fox, Divorce,...

Sarah Jessica Parker vụt sáng nhờ thành công của Sex And The City

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Parker cực kỳ thành công trong lĩnh vực thời trang. Bà được xem là biểu tượng thời trang với phong cách độc đáo cùng những dự án ấn tượng. Trong nhiều năm, bà xuất hiện tại Met Gala với những bộ "cánh" tuyệt đẹp, đi đầu xu hướng.



Parker là mỹ nhân cực kỳ cá tính

Hơn nữa, ngôi sao 59 tuổi cũng là nhà sản xuất phim, doanh nhân thành công với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như: Dòng Bitten cho Steve & Barry's, SJP Collection, SJP Beauty và thương hiệu rượu từng đạt giải thưởng Invivo X, SJP,....



Cùng với sự nghiệp thành công rực rỡ, Parker cũng có hôn nhân viên mãn bên nam diễn viên Matthew Broderick. Cả hai đã có 27 năm hôn nhân hạnh phúc bên nhau.

Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick đã có 3 thập kỷ bên nhau trải qua rất nhiều sóng gió

Được biết trước khi đi đến quyết định kết hôn, Sarah Jessica Parker và chồng đã có 6 năm hẹn hò. Họ gặp nhau lần đầu tại sân khấu Broadway trong một vở kịch do Matthew Broderick làm đạo diễn và anh trai của Parker là diễn viên chính.



Cả hai đến với nhau một cách thuận lợi, thế nhưng hôn nhân của Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick lại gặp rất nhiều sóng gió. Sau khi cả hai có con trai đầu, thì Parker gặp khó khăn trong việc thụ thai. Vì vậy họ phải nhờ người mang thai hộ và có một cặp song sinh dễ thương Marion và Tabitha.

Cả gia đình Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick rạng rỡ cùng các con đến tham dự Thế vận hội Paris năm 2024

Hiện vợ chồng Parker có cuộc sống hạnh phúc và giàu có bên nhau. Theo ước tính giá trị ròng của bà và chồng lên tới 200 triệu USD, cả gia đình bà sống trong căn nhà phố ở Greenwich Village, New York với trị giá lên 35 triệu đô.



Kristin Davis là biểu tượng nhan sắc, chọn làm mẹ đơn thân

Trong Sex And The City, Kristin Davis thủ vai Charlotte York - một cô gái ngây thơ, tin tưởng vào tình yêu và luôn đi tìm người chồng "chân mệnh" của mình. Qua bộ phim, Davis đã được đề cử giải Emmy, Quả Cầu Vàng năm 2004 và giải SAG.

Kristin Davis được xem là mỹ nhân đẹp nhất Sex And The City

Bà có rất nhiều các tác phẩm đình đám như: vai phản diện Brooke Armstrong trong vở kịch xà phòng Melrose Place (1995–1996) và các bộ phim The Shaggy Dog (2006), Deck the Halls (2006), Couples Retreat (2009), Journey 2: The Mysterious Island (2012), Holiday in the Wild (2019),...



Được biết trước khi nên duyên với điện ảnh, từng làm bồi bàn rồi sau cùng bạn mở một phòng tập yoga và đi học trở thành giáo viên chuyên nghiệp.

Năm 2006, tờ báo nổi tiếng Daily Mail nổi tiếng đã mở cuộc bình chọn người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và trong số 4000 người tham gia bình chọn Kristin Davis cán đích với vị trí quán quân.

Ngoài diễn xuất, Kristin Davis cũng rất tích cực làm từ thiện và tham gia hoạt động thiện nguyện. Bà là đại sứ Oxfam - một liên minh quốc tế của 20 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công. Đồng thời, bà cũng tham gia vào công tác bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi.

Kristin Davis tham gia bảo vệ động vật hoang dã

Về đời tư thì Kristin Davis chọn làm mẹ đơn thân và nhận nuôi hai đứa trẻ vào năm 2011 và 2018. Hiện bà có cuộc sống hạnh phúc bên các con cùng khối tài sản khổng lồ lên đến 35 triệu USD.