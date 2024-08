Mỹ nhân giàu nhất Sex and the City: U60 vẫn trẻ trung, năng động, tiết lộ cách đối phó với làn da nhạy cảm trong nhiều năm

Trong series phim ăn khách Sex and the City của HBO, một trong số những nhân vật chính dành được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả chính là Miranda Hobbes do nữ diễn viên xinh đẹp Cynthia Nixon thủ vai.

Miranda Hobbes được xây dựng với hình tượng hoàn hảo khi lần đầu tiên xuất hiện trong tờ báo Sex and the City của tác giả Candace Bushnell với tư cách là giám đốc điều hành truyền hình cáp khi cô mới ngoài 30 tuổi. Ở phiên bản truyền hình, Miranda Hobbes là một luật sư tốt nghiệp Harvard. Và đến phần phim tiếp theo của Sex and the City mang tên mang tên And Just Like That..., Miranda tiếp tục theo học thạc sĩ về nhân quyền tại Đại học Columbia.

Miranda Hobbes do Cynthia Nixon thủ vai là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi

Không chỉ có học vấn cao, nhân vật Miranda Hobbes còn được xem là mỹ nhân giàu nhất trong bộ phim này. Theo trang Screenrant, với tư cách là đối tác tại một công ty luật thành công ở Thành phố New York, Miranda có thể nhận được mức lương cao nhất của một luật sư, vào khoảng 400.000 - 490.000 USD/năm. Điều này giải thích tại sao cô có thể mua được một căn hộ trong khu Upper East Side ở Manhattan và thuê người giúp việc riêng.

Ngoài ra, trong phim Miranda thể hiện không chi tiêu xa hoa như bạn bè của mình, điều đó có nghĩa là cô ấy giữ lại được phần lớn thu nhập. Trong khi nhân vật Samantha Jones liên tục khoe khoang giá trị tài sản ròng của mình thì Miranda lại khiêm tốn hơn nhiều.

Nhóm bạn trong Sex and the City

Ngoài đời, nữ diễn viên thủ vai Miranda Hobbes - Cynthia Nixon cũng là người xinh đẹp, thu hút ánh và có sự nghiệp phát triển không kém nhân vật của mình trong phim. Cynthia Nixon chuyển sang làm một chính trị gia kiêm nhà hoạt động xã hội tích cực. Ở tuổi U60, cô dường như không thay đổi nhiều so với thời trong Sex and the City.

Nhìn làn da mịn màng không tì vết của Cynthia Nixon, không ai ngờ được rằng nữ diễn viên mắc một căn bệnh về da được gọi là "rosacea" và phải điều trị vất vả trong nhiều năm. Bệnh rosacea là một tình trạng viêm da mạn tính, gây ra tình trạng da đỏ giống như phát ban, thường xuất hiện trên mũi và má.

Cynthia Nixon sở hữu làn da mịn màng, không tì vết đáng mơ ước ở tuổi U60

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire hồi tháng 4/2022, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh rosacea cách đây khoảng 5 năm và nó đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi".

Trước khi được chẩn đoán, Cynthia Nixon đã nhầm tưởng rằng các vấn đề về khuôn mặt của mình là do mụn trứng cá. Nhưng cô càng cố gắng cải thiện làn da thì vẫn đế càng trở nên trầm trọng hơn.

Để đối phó với tình trạng này, Nixon bắt đầu dùng thuốc theo toa và kiểm soát thói quen chăm sóc da của mình. Cô hạn chế ăn đồ cay, ngừng uống rượu vang đỏ và chăm uống nhiều nước để ngăn bệnh rosacea phát triển. Ngoài ra, nữ diễn viên còn dành nhiều thời gian để dưỡng ẩm bằng kem và dầu. Cô mang theo những sản phẩm này bên mình để đảm bảo da luôn đủ nước trong ngày.

Cynthia Nixon cũng cho biết bản thân rất dễ tính trong việc chăm sóc da mặt. Cô giải thích: "Tôi rửa mặt một lần vào buổi tối và thế là xong. Tôi đã chuyển sang cho da nghỉ ngơi nhiều hơn và chăm sóc nó như một nàng công chúa cần được chiều chuộng vậy".

Theo : People