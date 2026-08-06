Nga rúng động vì các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào những 'ông trùm' UAV

Theo một blogger quân sự Nga, vụ tấn công xảy ra hôm 4/8, nhưng thông tin chi tiết chỉ được tiết lộ một ngày sau đó và được truyền thông Nga đưa tin rộng rãi.

Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp cho biết, ông Vladimir Tkachuk - người đứng đầu công ty Uraldronzavod - đang được chăm sóc đặc biệt.

Chiếc xe Mercedes của ông Tkachuk đã bị phá hủy bởi một thiết bị nổ được gài dưới gầm xe. Tài xế của ông - người cũng được một số báo cáo mô tả là vệ sĩ - đã thiệt mạng tại chỗ.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau hàng loạt vụ ám sát trước đó nhắm vào các quan chức quân sự cấp cao và những cá nhân có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Mátxcơva.

Công ty của ông Tkachuk sản xuất loại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất mang tên Vampire - loại thiết bị được điều khiển bởi người vận hành đeo kính hiển thị hình ảnh truyền trực tiếp từ camera trên máy bay, và đã được Nga sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine.

Ông cũng điều hành một kênh Telegram nổi tiếng nhằm gây quỹ hỗ trợ quân đội.

Theo trang tin e1.ru tại Yekaterinburg, ông Tkachuk từng giới thiệu mẫu máy bay không người lái Vampire với các quan chức cấp cao, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ông Vladimir Tkachuk giới thiệu mẫu máy bay không người lái với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào các nhà sản xuất máy bay không người lái của Nga chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, ngày 30/7, ông Andrei Cherezov - người phát triển mẫu máy bay có tên Gadfly - đã bị một kẻ lạ mặt bắn trọng thương.

Máy bay không người lái đã trở thành yếu tố chủ đạo trong cuộc chiến tại Ukraine, đang bước vào giữa năm thứ 5. Tin tức về vụ đánh bom xe xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Putin bổ nhiệm chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Nga - một quân chủng mới được thành lập của quân đội nước này.