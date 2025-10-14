Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nga tập kích vũ khí 'ma cà rồng' của Ukraine bằng UAV Lancet

14-10-2025 - 17:39 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này phá hủy hệ thống phòng không VAMPIRE của Ukraine ở khu vực Sumy.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ từ Trung tâm Công nghệ Không người lái Rubicon đã triển khai máy bay không người lái Lancet để phá hủy bệ phóng VAMPIRE của Ukraine ở khu vực Sumy, nằm cách đường biên giới khoảng 47 km.

Quan sát đoạn video được công bố có thể thấy UAV tự khóa mục tiêu, tấn công trực tiếp vào tổ hợp, khiến VAMPIRE bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang cụm ống phóng, khiến quả đạn được nạp sẵn tự động phóng ra ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, ngoài bệ phóng, quân đội Nga cũng phá hủy hàng loạt xe quân sự của lực lượng Ukraine trong đợt tấn công này.

Hiện, phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Hệ thống phòng không VAMPIRE (tạm dịch: ma cà rồng), do công ty quốc phòng L3 Harris Technologies có trụ sở tại Mỹ phát triển, là giải pháp phòng không di động dạng mô-đun và có khả năng thích ứng cao. Hệ thống được thiết kế để triển khai nhanh chóng trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm xe tải quân sự, xe dân sự và tàu thuyền.

Tính linh hoạt này khiến hệ thống VAMPIRE trở thành công cụ hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí để bảo vệ các khu vực ven biển, chống lại nhiều mối đe dọa trên không, từ máy bay không người lái đến tên lửa hành trình.

Một trong những lợi thế chính của hệ thống VAMPIRE là khả năng tương thích với các dòng tên lửa tiên tiến, chẳng hạn như APKWS. Tên lửa có tầm bắn tối thiểu 1,5 km và tầm bắn tối đa là 5 km, với xác suất bắn trúng lên đến 80%.

Nga báo cáo nhiều vụ lừa đảo tới Myanmar và Thái Lan dưới chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

nga, Ukraine

