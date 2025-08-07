Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa

07-08-2025 - 08:45 AM | Xã hội

Trong chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây, cùng với sự xuất hiện của các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại như máy bay chiến đấu, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, ra-đa, tàu ngầm, tàu mặt nước…; có nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 1.

Một trong số đó là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất. Bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra -đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa, tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 2.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển. Sản phẩm này là minh chứng cho bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 3.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản do Việt Nam hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không S-125M, có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 4.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 5.

Ảnh: Nguyễn Minh

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 6.

Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 7.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 8.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 9.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 10.

Tổ hợp gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 11.

Các loại UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 12.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 13.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 14.

Ảnh: Nguyễn Minh

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 15.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 16.

Xe thiết giáp do Việt Nam sản xuất, bao gồm xe thiết giáp chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp xích trang bị pháo nòng, súng đại liên, tên lửa phòng không và súng phòng không.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 17.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 18.

Ảnh: Nguyễn Minh

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 19.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 20.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 21.

Các loại xe tác chiến điện tử do Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu) phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 22.

Các loại xe tăng được cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 23.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 24.

Ảnh: Nguyễn Minh

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 25.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 26.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 27.

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa- Ảnh 28.

Ngoài ra, tại chương trình diễu binh, diễu hành sắp tới, còn có nhiều loại khí tài thông tin liên lạc, như xe Vi-sát, xe vô tuyến điện, xe đầu cuối... với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.

Theo Nguyễn Công Minh Hương

Tiền Phong

