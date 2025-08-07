Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa

Một trong số đó là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất. Bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra -đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa, tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa.