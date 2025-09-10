Ngân Collagen lên tiếng giải thích vụ "resort 22.000ha" nhưng lại lộ thêm chi tiết khó đỡ

Nhắc đến Ngân Collagen - “phú bà Cần Thơ” nổi tiếng trên TikTok, người ta không chỉ nhớ đến hình ảnh sang chảnh, hàng hiệu ngập tràn mà còn gắn liền với hàng loạt ồn ào chưa dứt. Sau khi video hồi tháng 4 về chuyến đi Nha Trang của cô bị “khui” lại, với phát ngôn gây sốc rằng khu resort có diện tích tới 22.000 ha (tương đương gần bằng cả thành phố Nha Trang), mạng xã hội lập tức nổ ra tranh luận gay gắt.

Và như thường lệ, nữ "đại gia" này không chọn im lặng mà lên tiếng giải thích trong một buổi livestream. Tuy nhiên, thay vì dập lửa dư luận, màn phân trần lại vô tình khiến hình ảnh của cô thêm phần chao đảo.

Các hình ảnh được đăng tải trên MXH thắc mắc về phát ngôn trong video cũ của Ngân Collagen.

Ngân Collagen phân trần: “Chỉ là nhầm lẫn số liệu”

Tối 9/9, trên kênh TikTok phụ với hơn 120.000 lượt theo dõi, Ngân Collagen đã đối diện thẳng thắn với câu hỏi của người xem về vụ việc. Cô thừa nhận khi lồng tiếng cho video nên nói diện tích khu resort là 22.000 ha và đã đính chính lại ở khu vực bình luận.

Để củng cố lời giải thích, cô dùng điện thoại khác truy cập tài khoản chính “Trần Thị Bích Ngân” - nơi đăng tải video gốc, rồi cho khán giả xem lại phần bình luận mà bản thân đã từng đính chính: “Tổng diện tích là 22 hecta cả nhà nhé”. Đồng thời, cô cũng cho biết mình đã tự khóa tài khoản chính trong thời gian qua, chứ không phải bị chiếm quyền như từng khẳng định trước đây.

Dân mạng “bắt lỗi”: Sao cứ nói trước quên sau?

Điều khiến cộng đồng mạng khó chấp nhận là sự bất nhất trong phát ngôn của Ngân Collagen. Vào tháng 6, cô từng khẳng định bị người khác hack tài khoản, buộc phải sử dụng kênh phụ. Nhưng nay, chính cô lại nói rằng đã tự tay khóa tài khoản chính. Sự mâu thuẫn này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng nữ đại gia đang “tự bẻ lái” câu chuyện.

Một số bình luận tỏ ra gay gắt:

- “Hết biệt thự 500 tỷ, giờ tới resort 22.000 ha. Cứ phát ngôn xong rồi bảo nhầm, ai tin nổi?”

- “Người nổi tiếng trên mạng mà nói năng thiếu kiểm soát vậy thì drama còn dài.”

Theo thông tin Tạp chí Tri thức Znews, thực tế, đây không phải lần đầu Ngân Collagen gây chú ý bởi những phát ngôn và hình ảnh xa hoa khó tin. Hồi tháng 4/2025, cô từng bị dân mạng nghi ngờ “thổi phồng” giá trị căn biệt thự 500 tỷ đồng ở Cần Thơ. Đến tháng 5, cái tên Ngân Collagen lại xuất hiện dày đặc khi cô và DJ Ngân 98 “khẩu chiến” về sản phẩm giảm cân. Cả hai liên tục tố đối phương bán hàng kém chất lượng, khiến Bộ Y tế phải vào cuộc kiểm tra. Tháng 6 vừa qua, câu chuyện kênh TikTok chính bị khóa cũng từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Tất cả đã góp phần biến hình ảnh “phú bà Cần Thơ” thành một nhân vật luôn gắn liền với những lùm xùm ồn ào, từ đời sống riêng tư cho đến kinh doanh.

Bất chấp loạt tai tiếng, hiện tại Ngân Collagen vẫn duy trì thói quen đăng tải video đều đặn. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống trong căn biệt thự lớn, những chuyến đi sang chảnh và các sản phẩm làm đẹp, giảm cân mà cô kinh doanh.

Có thể thấy, càng bị chỉ trích, cô càng không chọn cách rút lui mà liên tục “hâm nóng” tên tuổi bằng những câu chuyện gây tranh cãi. Chính vì thế, mỗi động thái của Ngân Collagen đều nhanh chóng lọt top quan tâm trên mạng xã hội, từ TikTok đến Facebook.

Vụ việc “resort 22.000 ha” một lần nữa cho thấy hình ảnh Ngân Collagen gắn liền với hai chữ “ồn ào”. Dù cô đã lên tiếng giải thích và khẳng định chỉ là “nhầm lẫn con số”, nhưng cách nói trước sau bất nhất khiến nhiều người khó lòng tin tưởng. Câu chuyện của “phú bà Cần Thơ” vẫn tiếp tục là đề tài nóng, bởi dường như với cô, thị phi không phải rào cản, mà lại trở thành công cụ để giữ tên tuổi luôn ở tâm điểm chú ý.

