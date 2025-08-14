Ngân hàng Agribank phát cảnh báo quan trọng về website giả mạo

Ngân hàng Agribank dẫn thông tin theo Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo nhằm phát tán, lừa người dùng tải tệp tin chứa mã độc, cụ thể: https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Mã độc này có thể giúp đối tượng lừa đảo vượt qua hầu hết các biện pháp xác thực và bảo vệ trên thiết bị di động, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền, tài sản của nạn nhân. NHNN cũng khẳng định chỉ có duy nhất một trang website chính thức tại địa chỉ: https://sbv.gov.vn.

Cục CNTT đề nghị các đơn vị liên quan, thông báo rộng rãi tới toàn bộ cán bộ, nhân viên và khách hàng về địa chỉ Cổng TTĐT chính thức của NHNN (https://sbv.gov.vn).

Đồng thời các ngân hàng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không truy cập các địa chỉ giả mạo, không cung cấp thông tin cá nhân, chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thức. Khi phát hiện các trang web khả nghi, khách hàng cần chủ động ngăn chặn và báo ngay cho Cục CNTT để phối hợp xử lý.

Agribank khuyến cáo đến các khách hàng tuyệt đối không truy cập các địa chỉ khả nghi, không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thức như Apple App Store (iOS) và Google Play Store (Android).

Khi phát hiện trang web có dấu hiệu giả mạo, người dùng cần chủ động thông báo ngay tới Cục Công nghệ thông tin qua hotline 0848.595.983 hoặc email antt@sbv.gov.vn để được xử lý kịp thời.

Trước Agribank, một số ngân hàng như BIDV và TPBank cũng đã phát đi cảnh báo tương tự về 2 website giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước, nhằm bảo vệ khách hàng trước nguy cơ lừa đảo công nghệ cao.



