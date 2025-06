Ngân hàng áp đảo trên thị trường trái phiếu

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, tính đến ngày 13/6/2025, có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong tháng 6/2025 với tổng giá trị 15.109 tỷ đồng. Trong đó, riêng trái phiếu do các ngân hàng thương mại phát hành là 13.889 tỷ đồng, chiếm gần 92% tổng giá trị phát hành toàn thị trường trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 157.536 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trái phiếu ngân hàng chiếm vị thế áp đảo. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 6/2025, tổng giá trị trái phiếu ngân hàng phát hành khoảng 114.000 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức thấp, các ngân hàng tăng cường phát hành trái phiếu nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ cũng như cải thiện các chỉ số an toàn tài chính, như tỷ lệ an toàn vốn và hạn chế sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

Thống kê mới nhất của NHNN cho thấy, tính đến cuối tháng 5/2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,52%. Trong khi đó, đến cuối tháng 3/2025, tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng liền trước. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của các nhà băng đang chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Trong thời gian qua, ngành Ngân hàng vẫn thể hiện vai trò trụ cột trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thực tế trong thời gian qua, ngành Ngân hàng vẫn thể hiện vai trò trụ cột trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo số liệu của MBS, năm 2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 472.100 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2023. Ngành Ngân hàng có tổng giá trị phát hành hơn 318.400 tỷ đồng, chiếm 67%.

Năm 2025, các nhà băng được đánh giá sẽ tiếp tục xu hướng đẩy mạnh phát hành trái phiếu, nhằm bổ sung vốn cấp 2 và gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng. VIS Rating dự báo, trong 1-3 năm tới, các nhà băng sẽ cần khoảng 283.000 tỷ đồng huy động từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Nguồn lực này sẽ hỗ trợ các nhà băng có vốn nội bộ và duy trì tỷ lệ an toàn vốn.

Trong báo cáo vừa phát hành, FiinRattings cũng dự báo giá trị dư nợ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 sẽ tăng 15-20%. Trong đó, ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thực tế, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu trong thời gian tới. Đơn cử như ACB đã công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2025. Theo kế hoạch, ACB dự kiến chào bán tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với tổng giá trị huy động lên đến 20.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Kỳ hạn của trái phiếu tối đa là 5 năm, lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm. Việc phát hành dự kiến được chia thành 20 đợt.

Agribank cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng, tương đương giá trị 10.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi được tính theo lãi suất tham chiếu, cộng với biên độ tùy theo quyết định của tổng giám đốc ngân hàng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Thời gian chào bán trái phiếu dự kiến từ quý II đến quý IV/2025, sau khi Agribank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Một ngân hàng khác là TPBank cũng vừa công bố kết quả phát hành thành công nhiều lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất dao động từ 6,78% đến 7,28%/năm. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, TPBank đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 4.853 tỷ đồng. Đáng chú ý, cùng thời gian này, ngân hàng cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn để tái cơ cấu danh mục nợ.

Theo chuyên gia, quy định mới về phát hành trái phiếu riêng lẻ và chào bán đại chúng được kỳ vọng sẽ sớm áp dụng trong nửa cuối 2025, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hàng hóa trái phiếu và thu hút nhà đầu tư tham gia kênh đầu tư này trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm được duy trì thấp. Trong đó, trái phiếu từ ngân hàng vẫn được đánh giá sẽ tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư vì mức độ tin cậy và tính linh hoạt cao.