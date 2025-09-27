Ngân hàng cảnh báo về hành vi có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, thậm chí đi tù 7 năm

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tài khoản ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch tài chính hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc bảo vệ tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi mua bán, thuê mượn tài khoản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã cảnh báo những người cung cấp tài khoản cho các đối tượng sẽ vô tình tiếp tay cho các hành vi phạm tội như lừa đảo, rửa tiền,… Hành động này có thể khiến chủ tài khoản đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý, thậm chí bị xử lý hình sự.

Hành vi cho thuê, mượn và mua bán tài khoản Ngân Hàng

Hoạt động mua bán, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng thường được thực hiện qua các kênh trực tuyến như mạng xã hội hoặc diễn đàn.

Kẻ lừa đảo thường nhắm tới những người khó khăn về tài chính, thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên. Thủ đoạn chính sẽ là đưa ra những lời mời hấp dẫn về việc thuê tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản mới để nhận tiền công.

Ngân hàng TMCP Kiên Long cảnh báo những người cung cấp tài khoản cho các đối tượng sẽ vô tình tiếp tay cho các hành vi phạm tội như lừa đảo, rửa tiền,... (Ảnh: KienlongBank)

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để thực hiện các giao dịch phi pháp, chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Cho thuê, cho mượn, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý ra sao?

Theo pháp luật Việt Nam, việc mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ tài khoản ngân hàng nếu tham gia vào những hành động này có thể bị xử lý hành chính, phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm, cụ thể:

Phạt hành chính: Khoản 5 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nếu cá nhân cho thuê mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng.

- Từ 1 đến dưới 10 tài khoản: Phạt tiền từ 40,000,000 đồng đến 50,000,000 đồng.

- Từ 10 tài khoản trở lên: Phạt tiền từ 50,000,000 đồng đến 100,000,000 đồng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, những hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến 3 tháng hoặc phạt tù từ 1 đến 7 năm. Người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc bị tịch thu tài sản.

Vì vậy, KienlongBank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng. Khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin và tránh xa các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Đồng thời, người dùng phải bảo vệ thông tin cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai để tránh bị lạm dụng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.