Một cú chạm nhưng gói gọn nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan quản lý, Ngân hàng, công ty công nghệ

Sáng ngày 26/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin".

Phát biểu tại họp báo công bố sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp sự kiện được tổ chức, với chủ đề xuyên suốt “Một chạm - Vạn niềm tin”. Chủ đề này không chỉ thể hiện sự phát triển của công nghệ thanh toán chạm – không tiếp xúc, mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin của toàn xã hội đối với một hệ sinh thái số an toàn, tiện lợi. Một cú chạm đơn giản gói gọn cả một chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan quản lý, ngân hàng và các công ty công nghệ.

Ông Phạm Tuấn Anh kỳ vọng: “Với chủ đề đầy ý nghĩa năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin”, sự kiện Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thói quen chi tiêu không tiền mặt, khuyến khích ứng dụng công nghệ vào đời sống, và qua đó đóng góp thiết thực vào tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế”.

ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước.

Qua 5 mùa tổ chức, Ngày thẻ Việt Nam không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện này đã trở thành một điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Lãnh đạo Vụ Thanh toán bày tỏ tin tưởng, Ngày thẻ Việt Nam năm nay tiếp tục là diễn đàn kết nối, nơi thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác công - tư để xây dựng tương lai thanh toán số.

“Tôi đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị tổ chức - báo Tiền Phong, CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam cùng với sự hưởng ứng tích cực của các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, công ty công nghệ và sự đồng hành lan tỏa của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước trong việc tổ chức sự kiện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và ngày càng đổi mới, gần gũi với người dân”, ông Tuấn nói.

“Sự kiện cũng là dịp ghi nhận những thành tựu, kết quả triển khai về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt của ngành Ngân hàng, hướng đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị…. đồng thời thể hiện sự đồng hành của ngành Ngân hàng trong phát triển hệ sinh thái số các ngành, lĩnh vực khác, cùng hướng đến mang lại sản phẩm tiện tích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế số, xã hội số”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Họp báo công bố sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2025

Đối với ngành ngân hàng, ông Tuấn cho biết, năm 2025 là năm cuối của giai đoạn triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Sau 4 năm thực hiện, đề án đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững và bao trùm của thanh toán số.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 62% mỗi năm. Hệ thống thanh toán quốc gia luôn hoạt động ổn định và thông suốt. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt 86,97%, cho thấy sự phổ cập nhanh chóng của dịch vụ tài chính ngân hàng. Những kết quả này là minh chứng rõ rệt cho sự đồng hành của ngành ngân hàng trong việc phát triển hệ sinh thái số, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền kinh tế số và xã hội số.

Giai đoạn sắp tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục lấy thanh toán số là một trong những trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại như thẻ nội địa và ví điện tử, đồng thời tăng cường hợp tác công - tư để đảm bảo một hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn, hiệu quả.