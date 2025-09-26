Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông tích hợp thanh toán không tiền mặt

Chuyển đổi tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025

Từ ngày 1/10/2025, nếu chủ phương tiện không thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không đủ điều kiện thực hiện thu phí điện tử không dừng.

Các chủ phương tiện cần gấp rút thực hiện chuyển đổi để kịp hoàn thiện mốc thời gian này. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của VETC thì có thể thực hiện chuyển đổi sang Tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng VETC hoặc tại các điểm hỗ trợ chính thức.

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên App VETC

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Lưu ý: Đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán:

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn”Số dư ví”

Bước 2: Chọn “Thêm liên kết”

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công

Hiện nay, VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.