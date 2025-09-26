Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tài khoản Agribank chú ý: Nhiều dịch vụ như chuyển tiền, rút tiền… sẽ bị tạm dừng trong thời gian này

26-09-2025 - 09:23 AM | Smart Money

Ngân hàng Agribank vừa phát đi thông báo sẽ tạm dừng cung cấp một số dịch vụ nhằm phục vụ công tác cập nhật, nâng cấp hệ thống.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 23h59 ngày 26/9/2025 (Thứ Sáu) đến 04h00 ngày 27/9/2025 (Thứ Bảy), khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch thẻ tại ATM, POS, SoftPOS, cũng như trên các kênh điện tử AgribankPlus và Agribank Retail eBanking. Các dịch vụ thẻ Agribank trên Internet cũng tạm dừng trong thời gian này.

Ngoài ra, việc nạp hoặc rút tiền từ ví điện tử thông qua thẻ Agribank, rút tiền bằng QR Code tại ATM, thanh toán hàng hóa bằng QR Code qua thẻ, cùng với dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng kênh IBFT NAPAS đến số thẻ Agribank đều sẽ tạm ngưng hoạt động.

Để đảm bảo quyền lợi, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp trước khoảng thời gian nâng cấp. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng (24/7) qua số 1900 558818 hoặc (+84)24.32053205, hoặc gửi email về địa chỉ cskh@agribank.com.vn để được hỗ trợ.

