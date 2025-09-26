Sáng 26/9: Một nhà vàng giảm mạnh giá vàng miếng bán ra

Tại hệ thống Mi Hồng (TP.HCM), sáng nay giá vàng miếng được điều chỉnh giảm mạnh ở chiều bán ra, mất tới 600.000 đồng/lượng xuống, trong khi giá mua vào giữ nguyên, hiện giao dịch ở mức 133,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua -bán). Ngược lại, giá vàng nhẫn lại tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 129,7 – 131,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, các thương hiệu vàng lớn khác chưa có động thái điều chỉnh. Giá vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở ngưỡng 132,5 – 134,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp này niêm yết quanh mức từ 128,3 - 129 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 131 - 132 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá vàng nhẫn ở mốc 129 – 132 triệu đồng/lượng (mua -bán); PNJ 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng; SJC 128,3 – 131 triệu đồng/lượng; DOJI 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 3.741 USD/ounce, gần như đi ngang so với hôm qua. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 2,6 USD, xuống 3.765,50 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc tăng mạnh, lên 45,05 USD/ounce, mức cao nhất trong 14 năm.

Theo Kitco News, vàng đã đánh mất đà tăng trong đêm trước sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế khả quan. Báo cáo GDP quý II điều chỉnh cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 3,8%, vượt dự báo 3,5% và cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó 3,3%. Các chỉ số lạm phát PCE cũng nhỉnh hơn kỳ vọng, củng cố quan điểm "diều hâu" trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Ngoài ra, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường vẫn ở mức cao do lo ngại chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vào tuần tới, cùng với căng thẳng Nga – Ukraine leo thang. Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị phương án cắt giảm nhân sự quy mô lớn nếu nguồn vốn chi tiêu bị đình trệ.

Ở góc nhìn thị trường, ông Chris Zaccarelli – Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management – cho rằng mức tăng trưởng 3,8% cho thấy kinh tế Mỹ vẫn vượt trội so với lạm phát. Tuy nhiên, ông nhận định số liệu này khó mang lại nhiều động lực cho chứng khoán vì phần lớn tin tức tích cực đã được phản ánh vào giá. “Nếu thị trường biến động trong ngắn hạn, nguyên nhân sẽ xuất phát từ định giá hiện đang cao hơn mức trung bình, để lại rất ít dư địa cho sai sót,” ông nhấn mạnh.

Giá vàng đã tăng tới 45% từ đầu năm, vượt qua mọi ngưỡng kháng cự tâm lý để thiết lập kỷ lục mới. Ông Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, nhận định đây là “một hành trình vừa mang tính lịch sử, vừa tiềm ẩn lo ngại”.

Theo ông, đà tăng của vàng không chỉ xuất phát từ áp lực lạm phát, mà còn là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố mạnh mẽ: hoạt động tích lũy của các ngân hàng trung ương, dòng vốn rời bỏ tiền pháp định và nhu cầu phòng hộ trước rủi ro địa chính trị.

Innes nhấn mạnh, khác với cơn sốt năm 2011 gắn liền với lo ngại in tiền, lần này vàng tăng giá mang tính chiến lược hơn. Các ngân hàng trung ương đang chủ động đa dạng hóa khỏi đồng USD, minh chứng rõ nét là việc Bắc Kinh (Trung Quốc) mở kho dự trữ vàng thay thế tại Thượng Hải.