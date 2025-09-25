Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 25/9 đồng loạt giảm mạnh

Tại hệ thống Mi Hồng (TP.HCM), giá vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức 129,5 – 131 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giữ nguyên, đang giao dịch ở mức 133,5 – 135,1 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu lớn khác cũng có động thái tương tự. Theo đó, PNJ và Công ty SJC đồng loạt giảm giá vàng miếng tới 600.000 đồng/lượng, xuống còn 132,5 – 134,5 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng, xuống mức 128,3 – 131 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ vẫn giữ nguyên giá mua – bán ở mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng, không có sự điều chỉnh so với phiên trước.

Riêng DOJI và Bảo Tín Minh Châu đến thời điểm hiện tại chưa cập nhật bảng giá vàng mới cho hôm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện đứng ở mức 3.736 USD/ounce, cao hơn khoảng 43,5% (tương đương 1.143 USD/ounce) so với cuối năm 2024.

Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu từ đà phục hồi mạnh của đồng USD. Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh so với rổ 6 tiền tệ chủ chốt tăng 0,6% lên 97,82 điểm, bất chấp kỳ vọng gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cả hai cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Sức mạnh của USD đến từ việc một số đồng tiền chủ chốt khác suy yếu trước tín hiệu kinh tế kém tích cực.

Trong báo cáo mới nhất, ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, cảnh báo đà tăng nóng có thể gặp lực cản khi nhu cầu trang sức suy yếu, vốn là mảng chiếm tới 45% tổng nhu cầu vàng toàn cầu. Ông nhấn mạnh châm ngôn cũ của thị trường: “Giá cao sẽ tự chữa trị bằng giá cao.”

Cụ thể, ở mức giá trên 3.200 USD/ounce, nhu cầu trang sức tại châu Á bắt đầu giảm rõ rệt. Riêng Trung Quốc, số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tháng 8 vừa qua, nhu cầu trang sức giảm tới 17 tấn so với cùng kỳ, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Tại Trung Đông, một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất cũng ghi nhận doanh số sụt 30% trong 8 tháng, buộc phải đưa ra dòng sản phẩm trang sức vàng giá rẻ, hàm lượng thấp hơn.

Dù vậy, ông Dahdah cho rằng sự sụt giảm này khó đủ sức cản đà đi lên của vàng. Nhu cầu đầu tư tăng mạnh được xem là nhân tố bù đắp quan trọng, trong khi về lâu dài, thị trường trang sức có thể thích nghi với mặt bằng giá mới.

Ông dự báo đến cuối tháng 9, lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF vàng toàn cầu sẽ ghi nhận quý tăng mạnh nhất kể từ đầu 2022. Tuần trước, SPDR Gold Shares (GLD), quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã hút ròng hơn 18 tấn chỉ trong một phiên, kỷ lục trong lịch sử.

Ngoài ra, ông Dahdah kỳ vọng lực mua từ ngân hàng trung ương tiếp tục nâng đỡ xu hướng tăng dài hạn. Từ tháng 4, ông đã đưa ra kịch bản giá vàng hướng tới 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay, trong bối cảnh bất ổn kinh tế - địa chính trị làm suy yếu vai trò trú ẩn của đồng USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ.