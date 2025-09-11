Ngân hàng đầu tiên rục rịch nhập cuộc vàng miếng, "ông lớn" SJC có sẵn dây chuyền 5.000 lượng/ngày

Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10 tới đây, hướng tới một thị trường minh bạch, dồi dào nguồn cung và thu hẹp chênh lệch giá với thế giới.

Để triển khai kịp thời Nghị định mang tính đột phá này, chiều 9/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức cuộc họp quan trọng với các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đầu ngành. Cuộc họp có sự tham gia của 3 doanh nghiệp lớn (Doji, PNJ, SJC) và 8 ngân hàng hàng đầu (Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, ACB, MB) nhằm quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và triển khai Nghị định 232 .

Nghị định 232 mở lối cho thị trường vàng trong nước.

Techcombank sẵn sàng nhập cuộc

Ngay sau khi Nghị định 232 được ban hành, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào thị trường vàng miếng. Tại cuộc họp của NHNN, đại diện của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã chia sẻ bước đầu kế hoạch chuẩn bị "nhập cuộc" của doanh nghiệp.

Techcombank cho thấy sự quyết tâm lớn khi tiết lộ những bước chuẩn bị rất tích cực. Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank, cho biết ngân hàng đã có sự chuẩn bị từ rất sớm để sẵn sàng tham gia trở lại lĩnh vực vàng miếng.

Ông Thắng cho biết: “Techcombank đã chuẩn bị từ việc tìm kiếm, xác định, lựa chọn các đối tác ở nước ngoài cả về nguồn cung vàng nguyên liệu và các chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện về mặt con người, trang thiết bị, kho bãi, kênh phân phối, các điểm phân phối trong hệ thống Techcombank để có thể cung ứng vàng cho người dân” .

Đặc biệt, Techcombank còn chuẩn bị hệ thống phần mềm để người dân có thể mua vàng miếng trên nền tảng số, bên cạnh hình thức mua trực tiếp tại các điểm phân phối. Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược của ngân hàng trong việc đa dạng hóa kênh phân phối, mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Đối với hoạt động sản xuất, ông Thắng biết thêm, việc xây dựng cơ sở chế tác vàng miếng cần thời gian và phụ thuộc vào nhu cầu. Tuy nhiên, Techcombank sẵn sàng triển khai khi thị trường đủ lớn, "chủ động sản xuất giúp giảm chi phí, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước".

Tính đến ngày 30/6/2025, Techcombank đã thiết lập cột mốc mới về quy mô, với tổng tài sản đạt gần 1,04 triệu tỷ đồng – tăng 6% so với cuối năm ngoái. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng tư nhân tại Việt Nam công bố quy mô tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng.

Ngân hàng sẵn sàng nhập cuộc kinh doanh, sản xuất vàng miếng khi có hướng dẫn từ Ngân hàng nhà nước.

SJC có dây chuyền sản xuất công suất 5.000 lượng/ngày

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc SJC, cho biết công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi Nghị định chính thức có hiệu lực, SJC sẽ khẩn trương hoàn tất thủ tục xin cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Ông Thắng khẳng định: “Về dây chuyền sản xuất, SJC hiện đã có sẵn với công suất lên tới 5.000 lượng/ngày. Chỉ cần làm xong thủ tục xin giấy phép, công ty có thể sản xuất vàng miếng ngay”.

Bên cạnh việc sản xuất vàng miếng mới để tăng nguồn cung, SJC cũng sẽ tiếp tục gia công lại vàng miếng đã sản xuất trước đây bị trầy xước, đồng thời bổ sung các ký hiệu theo quy định pháp luật.

Vàng miếng SJC.

Theo quy định của Nghị định 232, các doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong khi ngân hàng là 50.000 tỷ đồng . Hiện nay, chỉ một số doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, SJC và 7 ngân hàng có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên (trong đó có Techcombank) đáp ứng được các điều kiện khắt khe này.

Nghị định 232 cũng đưa ra các quy định cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, vàng nhập khẩu phải có hàm lượng từ 99,5% trở lên .

Doanh nghiệp và ngân hàng được cấp phép phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chịu trách nhiệm về chất lượng, đồng thời phải thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu sản phẩm kết nối với NHNN.

Trong quá trình kinh doanh, các đơn vị phải công khai quyền và nghĩa vụ của khách hàng, đảm bảo hóa đơn điện tử đầy đủ.

NHNN cũng khuyến cáo người dân nên giao dịch tại các đơn vị được cấp phép và yêu cầu đầy đủ hóa đơn điện tử để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ NHNN cùng sự chủ động, sẵn sàng của các doanh nghiệp, ngân hàng đầu ngành, thị trường vàng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi, phát triển theo hướng bền vững, ổn định và hội nhập hơn.

Nguồn cung vàng miếng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, góp phần quan trọng trong việc thu hẹp chênh lệch giá, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ổn định kinh tế vĩ mô.