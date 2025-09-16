Ngân hàng đồng loạt phát cảnh báo sau sự cố tại CIC: Người dân TUYỆT ĐỐI chú ý một kiểu điện thoại

Thông báo của VPBank liên quan đến sự cố an ninh mạng tại CIC

Liên quan đến sự cố dữ liệu Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) xảy ra gần đây, nhiều ngân hàng đã chính thức lên tiếng, đồng thời đưa cảnh báo quan trọng đến người dân.

Thông báo mới nhất của VP Bank khẳng định: Các thông tin sau hoàn toàn được BẢO MẬT tại hệ thống dữ liệu của VPBank và KHÔNG được đưa vào hệ thống dữ liệu báo cáo CIC, gồm:

Thông tin về dữ liệu đăng nhập hệ thống ngân hàng điện tử gồm : tên đăng nhập (username), mật khẩu đăng nhập (password), thông tin sinh trắc học cá nhân.

Thông tin về dữ liệu liên quan đến thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng , gồm: dãy 16 số in trên mặt trước thẻ, mã số CVV/CVC in trên mặt sau của thẻ.

Các ngân hàng lớn tại Việt Nam khẳng định hệ thống an toàn sau sự cố CIC.

VPBank cũng khẳng định đang sở hữu hệ thống ngân hàng điện tử hiện đại với mức độ bảo mật đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cao nhất như ISO 27001, PCI DSS. Tài sản và các giao dịch của khách hàng tại đây được bảo mật thông qua nhiều lớp như xác thực sinh trắc học, xác thực qua mã OTP và SmartOTP (là hai loại mã do hệ thống sinh ra trong quá trình xác thực, không có thông tin lưu trữ và không có khả năng lộ lọt ngoại trừ trường hợp người dùng trực tiếp cung cấp mã này cho người khác hoặc người dùng bị chiếm quyền sử dụng thiết bị).

Đồng thời, trong thông báo phát đi, VPBank khuyến cáo khách hàng nên tham khảo thông tin từ những nguồn chính thống, tránh tâm lý hoang mang và bị lợi dụng bởi các tổ chức, cá nhân không có / không liên quan tới các nghiệp vụ tài chính – ngân hàng.

Với sự cố an ninh mạng lần này, kẻ gian không thể trực tiếp chiếm đoạt tài sản nhưng có thể lợi dụng thông tin lộ lọt để phát tán mã độc, xây dựng kịch bản lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Quý khách cần thường xuyên nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi của kẻ gian và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thống và không cung cấp mã OTP/SmartOTP cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

BIDV cảnh báo giả mạo, lừa đảo liên quan đến sự cố CIC

Theo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CIC là một trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng .

BIDV khẳng định: Giao dịch thẻ tín dụng và ngân hàng điện tử của Quý khách tại BIDV không bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố tại CIC .

Đồng thời, ngân hàng cũng cảnh báo khách hàng: Tuyệt đối cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn, email mạo danh BIDV, CIC, cơ quan công an…; Không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP, PIN; mật khẩu đăng nhập BIDV SmartBanking cho bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào; Không nhấn vào link trong tin nhắn/email.

" BIDV KHÔNG gửi link tới khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cài đặt phần mềm ”, ngân hàng thuộc big 4 khẳng định và khuyến nghị khách hàng chỉ tải và cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức AppStore (iOS) hoặc CH Play (Android); theo dõi thường xuyên lịch sử giao dịch.

Ngân hàng cảnh báo người dân cẩn trọng với cuộc gọi lừa đảo sau sự cố CIC.

Vietinbank nhắc người dân chú ý khi cài đặt ứng dụng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) phát đi thông báo riêng, cho biết các thông tin nhạy cảm như số dư, giao dịch tiền gửi, số thẻ hay dữ liệu đăng nhập ngân hàng điện tử không được đưa vào hệ thống CIC. Ngân hàng khẳng định luôn tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.

VietinBank cũng khuyến cáo khách hàng nên cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn lạ; cài đặt ứng dụng từ kho chính thức App Store hoặc Google Play ; đọc kỹ điều khoản trước khi cài đặt ứng dụng; thường xuyên cập nhật kiến thức phòng chống lừa đảo trên website VietinBank hoặc ứng dụng iPay Mobile.











