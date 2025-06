Ngân hàng Eximbank bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Theo đó, ông Hải nêu lý do trong đơn xin từ nhiệm là để tập trung thời gian thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng Eximbank vào ngày 2/8/2023, sau đó được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc lần đầu tiên kể từ ngày 3/10/2023. Trong thời gian công tác, ông Hải đã dành nhiều tâm huyết cho công tác quản lý điều hành, cùng với Ban điều hành đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh của Eximbank. Rời Ban điều hành, ông Nguyễn Hoàng Hải sẽ đồng hành với vai trò cố vấn HĐQT.

Người thay thế ông Hải ở vai trò Quyền Tổng giám đốc Eximbank từ ngày 1/7/2025 là ông Trần Tấn Lộc. Ông Lộc hiện là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng và là một lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, am hiểu về hệ thống, do đó có nhiều thuận lợi trong công tác quản lý điều hành đảm bảo một hệ thống ổn định.

Ngân hàng Eximbank chiều nay cũng công bố các quyết định thông qua việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Eximbank (nhiệm kỳ 2025-2030), kể từ 30/06. Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị. Bà từng có 12 năm công tác tại VietinBank và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này như Phó Giám đốc Chi nhánh TP.Hà Nội, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng, Phó Giám đốc khối Phê duyệt tín dụng… Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán Ngân hàng VietinBank. Trước đó, bà Trang công tác tại Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Đèo Cả…

Chân dung 5 thành viên HĐQT Ngân hàng Eximbank. Bà Phạm Thị Huyền Trang, Tân Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (thứ 2 từ trái sang)

Cùng với đó, HĐQT Eximbank thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 1/7, với thời hạn bổ nhiệm trong vòng một năm. Ông Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1983, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông gia nhập Eximbank từ tháng 8/2023, giữ chức vụ Lãnh đạo Khối Tín dụng của Eximbank.

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh của Eximbank có nhiều khởi sắc. Năm 2024, Eximbank đạt lợi nhuận kỉ lục sau 35 năm hoạt động. Một số các chỉ tiêu tài chính khác:

Tổng tài sản tăng 19%, đạt mức 239.768 tỷ đồng, cho thấy sự mở rộng và củng cố quy mô hoạt động của Ngân hàng. Huy động vốn đạt 178.312 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước, thể hiện sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng. Dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nửa thập kỷ (so với năm 2019), đạt mốc 168.230 tỷ đồng, tăng 19,72% so với đầu năm 2024, cho thấy nỗ lực trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả. Chất lượng nợ xấu của ngân hàng này cũng đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 2,53%, đồng thời tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống 39,73% so với mức hơn 47,92% của năm 2023, phản ánh hiệu quả quản lý chi phí và tối ưu hóa hoạt động.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh doanh, hiện, Eximbank còn thay đổi những tư duy về thị trường, khách hàng, với việc lấy khách hàng làm trọng tâm, cùng với việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kiểm soát, kiểm toán nội bộ, thúc đẩy chuyển đổi số và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nhằm xây dựng một Eximbank hiện đại, minh bạch, vững chắc và phát triển bền vững trong dài hạn.

Hiện Ban lãnh đạo Eximbank đang làm việc với các đối tác tư vấn và đội ngũ chuyên gia quốc tế để tái cấu trúc toàn diện ngân hàng nhằm đạt được những chiến lược mục tiêu trong tương lai.