Ngân hàng khuyến cáo các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khuyến cáo các đơn vị chấp nhận thẻ cần nhận diện, phòng tránh rủi ro và tuân thủ đúng quy định trong quá trình vận hành thiết bị chấp nhận thẻ.

Theo đó, các đơn vị chấp nhận thẻ được khuyến nghị nâng cao cảnh giác trước những tình huống sau:

Trước khi giao dịch: Khách hàng có hành vi bất thường như tỏ ra vội vàng, lo lắng thiếu kiên nhẫn, không chú ý đến thông tin sản phẩm, dịch vụ, khách hàng nước ngoài mua hàng số lượng lớn, giá trị cao; yêu cầu mang máy POS ra khỏi vị trí đăng ký lắp đặt; hoặc đề nghị thanh toán bằng thẻ từ.

Khi nghi ngờ gian lận, cần chủ động thực hiên xác minh khách hàng, yêu cầu khách hàng sử dụng thẻ công nghệ chip hoặc thanh toán contactless.

Trong quá trình giao dịch: Khách hàng yêu cầu thử lại giao dịch nhiều lần, nhiều thẻ khách nhau liên tiếp để thanh toán trong cùng 1 đơn hàng, đặc biệt với các thẻ có tên chủ thẻ khác nhau; khách hàng có dấu hiệu điều chỉnh số tiền giao dịch, khách hàng giao dịch giá trị lớn nhưng từ chối ký hóa đơn hoặc không muốn để lại thông tin liên hệ.

Trong trường hợp này, các đơn vị nên:

- Chỉ chấp nhận thanh toán từ chính chủ thẻ.

- Kiểm tra tính chính xác của thông tin trên hóa đơn (Tên đơn vị chấp nhận thẻ, ngày giờ, số thẻ, số tiền, mã giao dịch,..) khớp với giao dịch thực hiện để tiện đối chiếu với Ngân hàng và khách hàng nếu có khiếu nại.

- Hóa đơn in ra từ máy POS/soft POS phải là hóa đơn thanh toán chính thức, không phải hóa đơn thử hoặc bản nháp.

- Đối với các giao dịch giá trị lớn, có thể lưu lại thông tin các nhân của khách hàng (họ tên, số giấy tờ) nhưng tuyệt đối không lưu thông tin thẻ,

Sau khi giao dịch: Khách hàng khiếu nại, yêu cầu hoàn hủy dù giao dịch đã thành công; hoặc đòi hoàn tiền bằng hình thức khác như tiền mặt, chuyển khoản.

Các đơn vị lưu ý luôn thực hiện tổng kết giao dịch vào cuối ngày theo đúng quy trình, liên hệ ngân hàng để xử lý giao dịch hoàn trả (nếu có); in lại hóa đơn chưa được tạo trước khi tổng kết và lưu trữ hóa đơn giấy tối thiểu 18 tháng (đối với đơn vị chưa sử dụng hóa đơn điện tử); cập nhật thường xuyên các hình thức gian lận mới và tuân thủ đúng quy trình sử dụng POS/soft POS theo quy định của pháp luật.

Nếu có nghi vấn rủi ro liên quan đến chấp nhận thanh toán thẻ, cần liên hệ ngay VPBank qua các kênh chính thức