Ngân hàng MB lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025

Brand Finance là tổ chức định giá thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới có trụ sở tại London, Anh. Hằng năm, Brand Finance khảo sát hơn 6.000 thương hiệu toàn cầu, dựa trên các tiêu chí kết hợp giữa hiệu quả tài chính, sức mạnh thương hiệu, độ nhận diện, chỉ số hài lòng khách hàng, chiến lược phát triển bền vững và dữ liệu khảo sát rộng rãi, nhằm đưa ra đánh giá toàn diện và khách quan về giá trị thương hiệu.

Theo báo cáo toàn cầu của Brand Finance công bố ngày 20/3/2025 về Top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị cao nhất toàn cầu, MB đã nhảy vọt 59 bậc lên vị trí thứ 168 trong bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu với chỉ số Sức khoẻ thương hiệu (Brand Strength Index- BSI) đạt 87,7/100, thuộc nhóm AAA. Giữ vững vị thế đó, mới đây, Brand Finance tiếp tục ghi nhận MB thuộc Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, xác lập vị thế nổi bật của ngành ngân hàng Việt trên bản đồ thương hiệu tài chính khu vực và toàn cầu.

Lọt Top 10 danh giá nhờ liên tục đổi mới và sáng tạo

Đầu năm 2025, cũng theo Brand Finance, MB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu nhanh nhất trong năm. Với mức tăng 87% so với cùng kỳ, đạt giá trị gần 1,6 tỷ USD, MB trở thành ngân hàng phát triển nhanh nhất về giá trị thương hiệu tại Việt Nam.

MB lọt top 10 thương hiệu giá trị nhất 2025 nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ

Để vươn lên, MB tạo cho mình lợi thế cạnh tranh với cốt lõi là công nghệ. MB xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, tích hợp đa dạng các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp gồm App MBBank với hơn 33 triệu người dùng, tài chính tiêu dùng (MCredit), chứng khoán (MBS), bảo hiểm (MIC), ứng dụng BIZ MBBank dành cho doanh nghiệp,...cùng các nền tảng tài chính số mới. Những nền tảng này giúp MB đáp ứng được đa dạng các nhu cầu tài chính từ cá nhân cho đến doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ thanh toán, quản lý tài khoản, cấp vốn cho doanh nghiệp, bán hàng,..., cũng như giao dịch điện tử nhanh chóng và an toàn.

Bên cạnh phát triển công nghệ và dịch vụ hiện đại, MB còn chú trọng chiến lược đầu tư phát triển bền vững (ESG), quan tâm đến môi trường ở quy mô lớn. MB là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam thiết lập khung tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội, và Quản trị), tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế, bao gồm việc xây dựng các kịch bản quản lý rủi ro liên quan đến môi trường, tích hợp chặt chẽ quản lý rủi ro khí hậu vào hoạt động kinh doanh, cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại hỗ trợ quản trị và vận hành theo tiêu chuẩn ESG.

Cam kết dành tới 65.000 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động ESG không chỉ giúp MB tạo ra giá trị bền vững về mặt xã hội và môi trường mà còn nâng cao giá trị thương hiệu trong con mắt các nhà đầu tư và khách hàng. Ngân hàng ghi dấu với nhiều các chiến dịch cộng đồng ý nghĩa như HiGreen - biến bãi rác thành sân chơi, Trường Sa xanh - mang triệu cây xanh, triệu cột mốc xanh tới vùng hải đảo,...

MB ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu sáng tạo và gần gũi thông qua loạt hoạt động truyền thông đột phá. Nổi bật có thể kể đến Video Podcast Innowave - trò chuyện trựuc tiếp cùng lãnh đạo cấp cao ngân hàng - cú hích truyền thông đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 4 giờ phát sóng, thu hút hơn 9 triệu lượt xem trên các nền tảng, và gần 54 triệu lượt tiếp cận. Ngân hàng cũng phủ sóng với các khán giả toàn quốc khi đồng hành cùng chương trình Sao Nhập Ngũ, ghi nhận gần 63 triệu lượt tiếp cận trên Facebook, 25 triệu lượt xem đa nền tảng và hàng trăm nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đặc biệt, sự kiện Sao Nhập Ngũ Concert 2025 đã thu hút gần 20.000 khán giả trực tiếp, đưa thương hiệu đến với công chúng theo cách sống động và đầy cảm xúc. Không dừng lại ở đó, MB còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thể thao với vai trò nhà tài trợ PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 – giải đấu pickleball hàng đầu châu Á. Tại đây, khách hàng MB Priority được tận hưởng đặc quyền đẳng cấp như vé xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao, giao lưu và nhận chữ ký từ các huyền thoại quốc tế tại sự kiện "MB Exclusive Meet & Greet", qua đó nâng tầm trải nghiệm dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Có thể thấy, nhờ tư duy đổi mới và sáng tạo liên tục, MB đã giành được niềm tin và sự yêu mến của khách hàng, không chỉ bằng sản phẩm tài chính mà còn bằng những trải nghiệm truyền cảm hứng, gần gũi và khác biệt.

Khẳng định vị thế Big 5

Sự ghi nhận từ Brand Finance và chuỗi thành tích tăng trưởng ấn tượng giúp MB củng cố vững chắc vị thế trong nhóm "Big5" ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Các chỉ số tài chính của MB như tỷ lệ nợ xấu dưới 1,6%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 20,71%, chi phí trên thu nhập (CIR) duy trì tốt ở mức 24,3%%, cùng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 40% tổng huy động vốn, đều thuộc nhóm hàng đầu trong ngành ngân hàng, khẳng định sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động.

MB cũng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về quy mô và vị thế so với các ngân hàng quốc doanh lâu đời, giữ vững sự cạnh tranh mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Với một mô hình ngân hàng số hiện đại, đa dạng các sản phẩm từ ngân hàng số, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm đến quản lý quỹ, MB không chỉ là đại diện cho sự đổi mới của ngành ngân hàng Việt Nam mà còn là một hình mẫu cho mô hình ngân hàng năng động, linh hoạt, phù hợp với xu hướng toàn cầu và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng thời kỳ công nghệ số.

Sự ghi nhận từ Brand Finance chính là minh chứng rõ ràng cho tầm vóc phát triển và uy tín thương hiệu ngày càng lớn của MB trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.