Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh lượng OMO chào thầu, tiếp tục bơm VND kỳ hạn dài

Trong phiên giao dịch 12/11, Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh lượng chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 10.000 tỷ đồng, từ mức 32.000 tỷ trong phiên trước đó 11/11. Đồng thời vẫn tiếp tục chào thầu OMO kỳ hạn 105 ngày.

Cụ thể, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 3.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày, 28 ngày và 105 ngày, lãi suất đều ở mức 4,0%. Kết quả, không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, có 2.235 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, 2.827 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 1.717 tỷ đồng ở kỳ hạn 105 ngày. Trong khi có 7.633,66 tỷ đồng đáo hạn phiên 11/11.

Nguồn: SBV

NHNN không chào thầu tín phiếu. Như vậy, NHNN hút ròng hơn 855 tỷ đồng từ thị trường trong phiên hôm qua. Lượng OMO lưu hành giảm về 295.525 tỷ đồng – tương ứng với số tiền NHNN đang hỗ trợ hệ thống ngân hàng.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, từ phiên 11/11, NHNN đã bất ngờ chào thầu OMO với kỳ hạn lên tới 105 ngày. Trước đó, các kỳ hạn OMO của SBV thường chỉ dao động trong khoảng 7–91 ngày.

Theo giới phân tích, việc nâng kỳ hạn OMO cho thấy định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong giai đoạn cuối năm vẫn tập trung vào duy trì sự ổn định thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Việc Nhà điều hành chuyển sang đấu thầu kỳ hạn dài hơn đồng nghĩa với việc lượng tiền hỗ trợ sẽ được duy trì lâu hơn, giúp ổn định mặt bằng thanh khoản và giảm thiểu biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong thời gian tới.

Trước đó, khi các khoản OMO ngắn hạn đáo hạn, lượng tiền rút khỏi hệ thống khiến thanh khoản có xu hướng thu hẹp, đẩy lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại. Dù NHNN đã kịp thời chào thầu bổ sung, sự biến động này phần nào gây ra nhịp "gồ ghề" trong dòng tiền của hệ thống ngân hàng.

Động thái của NHNN cũng diễn ra trong bối cảnh lãi suất VND liên ngân hàng liên tục duy trì ở mức cao.

Đóng cửa ngày 12/11, lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,10 – 0,20 điểm % ở các kỳ hạn còn lại so với phiên trước đó, giao dịch tại: kỳ hạn qua đêm 6,10%/năm; 1 tuần 6,30%/năm; 2 tuần 6,20%/năm và 1 tháng 6,20%/năm.

Hoạt động hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng liên tục được NHNN duy trì từ đầu năm 2025 đến nay và được mở rộng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 6. Theo NHNN, việc thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù hoạt động hỗ trợ VND cho hệ thống ngân hàng liên tục được NHNN duy trì song Nhà điều hành vẫn kiên định duy trì lãi suất trúng thầu OMO ở mức 4%/năm. Điều này nhằm tránh tình trạng lãi suất VND giảm quá sâu, gây áp lực lên tỷ giá.