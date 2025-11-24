Ngân hàng rao bán nhiều tài sản thế chấp

Mới đây, Ngân hàng VPbank bán đấu giá trạm dừng nghỉ xăng dầu tại xã Thanh Lâm, Ninh Bình gồm tòa nhà 10 tầng, cây xăng dầu, khối nhà 3 tầng làm dịch vụ nhà ăn, nhà điều hành. Giá chào bán gần 41 tỷ đồng.

Ngân hàng VietinBank thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu C, đô thị mới An Vân Dương, thôn Chiếc Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Mỹ Thượng, TP Huế) với giá trị khởi điểm hơn 225 tỷ đồng.

Agribank chi nhánh 9 vừa ra thông báo bán đấu giá 3 bất động sản thế chấp tại TP HCM với tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh này còn rao bán 17 quyền sử dụng đất khác tại xã Minh Thạnh, TP HCM (trước đây thuộc Bình Dương) với tổng diện tích hơn 132 ha với giá khởi điểm gần 690 tỷ đồng.

BIDV chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại địa chỉ 90B quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM. Giá khởi điểm cho lần đấu giá này gần 149 tỷ đồng.

BIDV chi nhánh Huế phát đi thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của nhóm khách hàng gồm Công ty TNHH Thanh Trang, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Việt Trang và Công ty TNHH MTV Hoàng Lan. Khoản nợ được rao bán bao gồm cả dư nợ gốc, lãi và chi phí phát sinh.

Để đảm bảo cho khoản vay, nhóm khách hàng này thế chấp nhiều bất động sản tại Huế, gồm khu đất 29 Đội Cung (517 m2), khu đất 72-74 Bến Nghé (275 m2) và khu đất 47 Xuân Thủy (110 m2). Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có một xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thanh Trang. Giá khởi điểm khoản nợ này hơn 123 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, việc ngân hàng đẩy mạnh phát mại tài sản thế chấp cuối năm nhằm thu hồi nợ trong đó nhiều tài sản được ngân hàng thanh lý thành công. Nhờ đó, nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng mạnh lãi thuần từ hoạt động khác trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ. Thậm chí, nhiều ngân hàng có bước nhảy vọt theo cấp số nhân như BIDV, BVBank, NamABank, NCB, Techcombank, TPBank, Vietcombank…

Chẳng hạn, lãi thuần từ hoạt động khác của Techcombank trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt tới 1.390 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. TPBank cũng tăng hơn 2 lần, đạt 440 tỷ đồng; BIDV tăng 2 lần, lên 6.669 tỷ đồng. Trong khi đó, ABBank tăng tới 13 lần, lên 1.291 tỷ đồng; Saigonbank cũng ghi nhận tỷ trọng rất cao, tăng từ 12,15% lên 19,56%...

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân then chốt giúp chỉ tiêu này tăng mạnh trong năm nay đến từ sự phục hồi của thị trường tài sản bảo đảm , đặc biệt là bất động sản. Sau giai đoạn dài trầm lắng, thanh khoản cải thiện và giá bất động sản tăng trở lại đã giúp ngân hàng bán tài sản dễ hơn và thu hồi giá trị cao hơn.

Năm nay là giai đoạn các ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu đã tích tụ từ các năm trước. Nhiều khoản nợ đã được trích lập đủ trong giai đoạn trước, nay được xử lý dứt điểm, và mỗi đồng thu hồi được ghi nhận hoàn toàn vào lãi từ hoạt động khác

Báo cáo tài chính quý III được các ngân hàng công bố cho thấy, nợ xấu nội bảng toàn ngành tăng (gộp) khoảng 7.000 tỷ đồng so với quý trước đó lên 274.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu là 2,01%. Tuy nhiên, điều này không đáng lo ngại khi các ngân hàng chủ động thu hẹp hoạt động xử lý rủi ro trong kỳ xuống còn khoảng 21.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng tiếp tục tăng cường trích lập dự phòng (34.000 tỷ đồng), giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) toàn ngành cải thiện nhẹ lên 96%.



