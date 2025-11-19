Ngân hàng sẽ thu phí nếu tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông báo về chính sách thu phí quản lý đối với tài khoản thanh toán (TKTT) không hoạt động của khách hàng cá nhân, áp dụng từ tháng 12/2025.

Theo quy định trong Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng TKTT, cùng với Biểu phí dịch vụ TKTT dành cho Khách hàng cá nhân tại VIB, ngân hàng sẽ thu 10.000 đồng/1 FCY/tháng đối với các tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tục trở lên. Mức phí chưa bao gồm VAT.

Nguồn: VIB

VIB cho biết, kỳ thu phí đầu tiên bắt đầu từ tháng 12/2025, thu trong 15 ngày đầu mỗi tháng. Tại tháng hiện hành, đối với các TKTT không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí theo quy định, VIB sẽ thực hiện thu phí trên phần số dư còn lại trên TKTT không hoạt động, với phần phí còn thiếu không thể thu được sẽ được miễn cho khách hàng.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng TKTT, KH có thể thực hiện kích hoạt lại TKTT để tránh bị thu phí TKTT không hoạt động, cụ thể:

Đối với TKTT không hoạt động (không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục trở lên): khách hàng có thể chủ động kích hoạt lại TKTT bằng cách phát sinh giao dịch ghi Có vào TKTT.

Đối với TKTT không hoạt động (không phát sinh giao dịch trong 60 tháng liên tục trở lên): khách hàng cần đến Chi nhánh/Phòng Giao dịch VIB gần nhất để được hỗ trợ kích hoạt lại TKTT.

Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đến chi nhánh/phòng giao dịch VIB gần nhất để thực hiện đóng tài khoản.



