26-09-2025 - 19:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Shinhan Việt Nam lãi ròng 2.221 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tới 21,19%

Ngân hàng cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với dư nợ cho vay tăng 6,77% trong nửa đầu năm.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) vừa công bố các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo các chỉ tiêu tài chính chính, tổng tài sản của Ngân hàng Shinhan đạt 218.897 tỷ đồng, tổng vốn 36.545 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 2.221 tỷ đồng. 

Trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng gay gắt khiến lợi nhuận toàn ngành suy giảm, Ngân hàng Shinhan cũng ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Do đặc thù là ngân hàng nước ngoài với tỷ trọng tài sản bằng tiền USD cao, sự biến động của lãi suất USD đã tác động đáng kể đến biên lợi nhuận lãi ròng (NIM). Dù vậy, Ngân hàng Shinhan vẫn duy trì mức NIM đạt 3,93%, thuộc nhóm hiệu quả của toàn ngành.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 6,77% trong nửa đầu năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng luôn nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai các gói tín dụng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm xã hội.

Các chỉ tiêu an toàn vốn của Ngân hàng tiếp tục đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN): Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 21,19%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) là 80,09%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 21,49%.

Trong thời gian tới, Ngân hàng định hướng phát triển bền vững thông qua việc đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), từ các gói vay với lãi suất ưu đãi, các dòng thẻ tiện ích, tài khoản sinh lời tự động SOHO MMDA đến các giải pháp số như dịch vụ máy POS, QR Code giúp doanh nghiệp quản lý thanh toán, hóa đơn, chứng từ một cách nhanh chóng và minh bạch. 

Song song đó, Ngân hàng tập trung đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng danh mục sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với các sản phẩm vay tiêu dùng như vay mua xe, xe điện, đặc biệt là các khoản vay mua nhà cho khách hàng trẻ dưới 35 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để khách hàng tại Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng tiện lợi và an toàn hơn, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam." - Đại diện Shinhan Việt Nam chia sẻ.


Thanh Bình

