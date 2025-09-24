Ngân hàng số BIDV SmartBanking X: Bước tiến mới khẳng định vị thế "super app"

BIDV SmartBanking phiên bản X: Từ ứng dụng tài chính đến nền tảng all-in-one

Điểm khác biệt của phiên bản X nằm ở định vị chiến lược, ngân hàng không xem BIDV SmartBanking đơn thuần là một ứng dụng ngân hàng, mà là một hệ sinh thái số tích hợp.

Một chuyến công tác có thể bắt đầu ngay trên ứng dụng với thao tác đặt vé máy bay, vé tàu – xe, gọi taxi di chuyển ra sân bay. Buổi tối cuối tuần, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng để đặt vé xem phim cùng gia đình, hay tìm kiếm các ưu đãi mua sắm trực tuyến. Tất cả đều diễn ra trong cùng một hệ sinh thái, không cần rời ứng dụng hay chuyển qua các nền tảng trung gian khác.

Ngoài ra, BIDV SmartBanking phiên bản X tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa, tích hợp "trợ lý AI" ngay trong ứng dụng, có khả năng thống kê và thấu hiểu nhu cầu chi tiêu để đưa ra các gợi ý tiết kiệm – đầu tư thông minh giúp khách hàng tối đa lợi ích. Đây không chỉ là một tính năng mới, mà là bước tiến định vị BIDV SmartBanking trở thành "cố vấn tài chính số", tương tự cách các ngân hàng lớn trên thế giới đã triển khai AI để cá nhân hóa dịch vụ.

Điều này có ý nghĩa chiến lược: ngân hàng số không còn đứng ngoài nhu cầu sống hàng ngày, mà trở thành nơi kết nối, hiện diện trong mọi trải nghiệm tiêu dùng. Chính sự liền mạch giữa dịch vụ tài chính và nhu cầu sinh hoạt đã đưa BIDV SmartBanking vượt khỏi định nghĩa "app ngân hàng", tiến tới vai trò của một "super app" tài chính – tiêu dùng.

Giao diện đột phá của BIDV SmartBanking phiên bản X.

Chiến lược ra mắt khác biệt: Từ sản phẩm số đến "đại nhạc hội âm nhạc"

BIDV SmartBanking X ra mắt đúng tròn 10 năm phát triển phiên bản ứng dụng đầu tiên, không chỉ đột phá trong tính năng và giao diện, BIDV còn lựa chọn cách ra mắt độc đáo kết hợp yếu tố văn hóa và công nghệ với đại nhạc hội BIDV Music Festival - Emerald X: "Chạm di sản - Mở tương lai" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh từ 25/9 đến 28/9. Theo Đại diện BIDV, đây là lần đầu tiên BIDV giới thiệu sản phẩm số dưới hình thức sự kiện công nghệ - âm nhạc với quy mô lớn tại không gian mở, qua sự kiện này BIDV mong muốn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng đồng thời làm nổi bật chiến lược Ngân hàng số khác biệt đưa ngân hàng số đến gần hơn với khách hàng.

Hé lộ một số góc "2-tek" hoành tráng của sự kiện BIDV Music Festival tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Trong khuôn khổ sự kiện, BIDV triển khai triển lãm với booth công nghệ của BIDV SmartBanking phiên bản X hoạt động liên tục trong 4 ngày từ 25/9 - 28/9, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm trợ lý AI cá nhân hóa, giao diện mới thân thiện cùng các tính năng tiện ích tích hợp.

Bên cạnh việc khám phá phiên bản X của BIDV SmartBanking, khách tham quan còn được tham gia các trò chơi công nghệ, chụp ảnh với Glambot, nhận ưu đãi độc quyền và cơ hội sở hữu vé Fanzone cho đêm nhạc. Đặc biệt, tối 27/9, sân khấu BIDV Music Festival hứa hẹn sẽ bùng nổ và trở thành tâm điểm truyền thông với dàn nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Tóc Tiên, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Chillies….. Hàng chục ngàn khán giả sẽ cùng hoà nhịp cảm xúc, biến sự kiện ngân hàng số thành một trải nghiệm âm nhạc – công nghệ đa giác quan.

Dàn nghệ sỹ tham gia đêm nhạc BIDV Music Festival – The Emerald X.

Với phiên bản hoàn toàn mới này, BIDV SmartBanking hướng tới trở thành một ứng dụng hơn cả một ngân hàng: không chỉ phục vụ khách hàng trẻ ưa thích sự tiện lợi và nhanh chóng với các tiện ích cuộc sống, mà còn cung cấp giải pháp tài chính chuyên sâu cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư, tích sản. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình tiên phong số hóa của BIDV – ngân hàng có gần 7 thập kỷ phát triển.