Ngân hàng thương mại nói gì về nhập khẩu và sản xuất vàng?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 34/2025, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232 năm 2025.

Theo đó, các đơn vị có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng và ngân hàng thương mại có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện cụ thể, được phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ. Đây là bước đi quan trọng nhằm quản lý chặt chẽ thị trường vàng, đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định thị trường ngoại hối.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao VietinBank cho biết, ngân hàng đang khẩn trương phối hợp giữa các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình nhập khẩu, vận hành, sản xuất và giao dịch vàng đúng theo quy định pháp luật. VietinBank hiện sở hữu một công ty thành viên chuyên sản xuất các sản phẩm vàng, sẵn sàng đảm nhận vai trò gia công vàng miếng và vàng trang sức mỹ nghệ mang thương hiệu riêng khi được cấp quota nhập khẩu và giấy phép sản xuất.

"Ngoài ra, VietinBank đang cân nhắc hợp tác với một số đối tác nước ngoài để nhập khẩu và xuất khẩu vàng trang sức khi thị trường thuận lợi. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn mang về ngoại tệ, bù đắp lượng ngoại hối đã sử dụng để nhập khẩu vàng," vị lãnh đạo VietinBank cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện một ngân hàng thương mại lớn có trụ sở chính tại TP HCM tiết lộ, ngân hàng này đang xúc tiến xin giấy phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Đại diện này cho rằng các đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng không nhất thiết phải sở hữu xưởng sản xuất riêng, mà có thể thuê các công ty gia công để sản xuất vàng miếng mang thương hiệu của mình. Điều này giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu và tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Thông tư số 34/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ quota nhập khẩu vàng cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại dựa trên chính sách tiền tệ, dự trữ ngoại hối và nhu cầu thị trường vàng trong từng thời kỳ. Hạn mức nhập khẩu có thể được điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Việc ban hành Thông tư số 34/2025 được thị trường kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp chủ động trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng, đồng thời góp phần ổn định giá vàng trong nước.