Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống tăng mạnh lương nhân viên

Theo báo cáo tài chính quý III/2025 mới được VPBank công bố, ngân hàng có 27.696 nhân sự làm việc trên toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9, tăng 268 người so với đầu năm. Trong đó, số lượng nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ là 16.426 người, tăng 1.423 người so với hồi đầu năm.

Với quy mô nhân sự trên, VPBank là ngân hàng tư nhân có nhiều nhân sự nhất và chỉ đứng sau BIDV trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VPBank đã chi hơn 7.770 tỷ đồng cho nhân viên, tăng hơn 21% so với cùng kỳ 2024. Thu nhập bình quân mỗi nhân sự làm việc trên toàn hệ thống VPBank đạt 31,33 triệu đồng/tháng, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, riêng tiền lương bình quân mỗi người là 28,43 triệu đồng/tháng, tăng 16,6%.

Nguồn: BCTC quý III/2025 hợp nhất VPBank

Riêng tại ngân hàng mẹ, thu nhập bình quân mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 39,2 triệu đồng/tháng, tăng 15,2%. Trong đó, tiền lương bình quân hàng tháng là 36,06 triệu đồng/người, tăng 16,3%.

Nguồn: BCTC quý III/2025 riêng lẻ VPBank

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Với quy mô tài sản trên, VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống,

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank tính đến cuối tháng 9 đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4%. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.