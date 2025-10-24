Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống tăng mạnh lương nhân viên

24-10-2025 - 16:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống tăng mạnh lương nhân viên

Tính đến cuối tháng 9, ngân hàng này có 27.696 nhân sự làm việc trên toàn hệ thống. Bình quân mỗi nhân sự có thu nhập 31,33 triệu đồng/tháng, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2024.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025 mới được VPBank công bố, ngân hàng có 27.696 nhân sự làm việc trên toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9, tăng 268 người so với đầu năm. Trong đó, số lượng nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ là 16.426 người, tăng 1.423 người so với hồi đầu năm.

Với quy mô nhân sự trên, VPBank là ngân hàng tư nhân có nhiều nhân sự nhất và chỉ đứng sau BIDV trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VPBank đã chi hơn 7.770 tỷ đồng cho nhân viên, tăng hơn 21% so với cùng kỳ 2024. Thu nhập bình quân mỗi nhân sự làm việc trên toàn hệ thống VPBank đạt 31,33 triệu đồng/tháng, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, riêng tiền lương bình quân mỗi người là 28,43 triệu đồng/tháng, tăng 16,6%.

Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống tăng mạnh lương nhân viên- Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý III/2025 hợp nhất VPBank

Riêng tại ngân hàng mẹ, thu nhập bình quân mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 39,2 triệu đồng/tháng, tăng 15,2%. Trong đó, tiền lương bình quân hàng tháng là 36,06 triệu đồng/người, tăng 16,3%.

Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống tăng mạnh lương nhân viên- Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quý III/2025 riêng lẻ VPBank

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Với quy mô tài sản trên, VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống,

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank tính đến cuối tháng 9 đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4%. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Chiều 22/10 đã có 11 ngân hàng công bố lợi nhuận 9 tháng: Cập nhật ACB, Techcombank, SHB,...

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 24/10: Giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm tới cả triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Chiều 24/10: Giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm tới cả triệu đồng/lượng so với buổi sáng Nổi bật

'Bốc thuốc' gì chặn rủi ro khi ngân hàng vi phạm phát hành trái phiếu?

'Bốc thuốc' gì chặn rủi ro khi ngân hàng vi phạm phát hành trái phiếu? Nổi bật

Lợi nhuận tăng trưởng gấp 8 lần, ABBANK hoàn thành 128% kế hoạch cả năm 2025 chỉ sau 9 tháng, chuẩn bị tăng vốn thêm 3.600 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng trưởng gấp 8 lần, ABBANK hoàn thành 128% kế hoạch cả năm 2025 chỉ sau 9 tháng, chuẩn bị tăng vốn thêm 3.600 tỷ đồng

15:25 , 24/10/2025
NCB chính thức tăng vốn lần thứ ba trong 4 năm liên tiếp, nâng tổng vốn lên 19.280 tỷ đồng

NCB chính thức tăng vốn lần thứ ba trong 4 năm liên tiếp, nâng tổng vốn lên 19.280 tỷ đồng

11:15 , 24/10/2025
Kê khai thuế: Đề xuất gắn mã định danh người bán với đơn hàng online

Kê khai thuế: Đề xuất gắn mã định danh người bán với đơn hàng online

06:27 , 24/10/2025
Ngày 23/10: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 23/10: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng tới 900.000 đồng/lượng

21:32 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên