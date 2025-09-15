Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng để nâng cao điều kiện giáo dục số cho trẻ em thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Bước sang năm thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam, sự kiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tiêu biểu của Ngân hàng đã gây quỹ đạt số tiền kỷ lục hơn 940 triệu đồng nhằm hỗ trợ giáo dục số cho trẻ em khó khăn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một phần trong cam kết 5 năm của Ngân hàng, khởi động từ năm 2023, với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục số cho học sinh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến tổ chức Saigon Children’s Charity CIO để trang bị ba phòng máy vi tính cho gần 2.000 em học sinh tại Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường THCS Võ Trường Toản và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh An Giang. Đây là một phần trong cam kết 5 năm của Ngân hàng UOB Việt Nam đến năm 2027 sẽ trang bị năm phòng máy tính cho học sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 2.000 người tham gia Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 tại Việt Nam

Sự kiện chạy bộ năm nay mở ra các cự ly chạy 3km, 5km và 10km, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi dành cho mọi lứa tuổi như biểu diễn âm nhạc, trò chơi tương tác và hội chợ từ thiện. Với mỗi kilomet được hoàn thành, Ngân hàng UOB Việt Nam cam kết đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ UOB Heartbeat tại Việt Nam.

Trước thềm sự kiện, các nhân viên Ngân hàng đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ trong suốt hai tháng qua, bao gồm đêm nhạc gây quỹ, bán áo thun UOB Heartbeat làm từ 100% nhựa tái chế thân thiện với môi trường, túi đeo chéo, túi tote và thú bông thủ công do người khuyết tật sản xuất. Bên cạnh đó, ngạy tại sự kiện chạy bộ, các nhân viên đối tác và khách hàng của UOB Việt Nam đã cùng chung tay tổ chức một khu hội chợ thiện nguyện với toàn bộ doanh thu đều được đóng góp vào Quỹ UOB Heartbeat.

Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ đạt kỷ lục hơn 940 triệu đồng thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Tập đoàn UOB và hơn 30 năm Ngân hàng UOB Việt Nam hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Giải chạy bộ UOB Heartbeat là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đoàn kết, khi chúng tôi cùng chung tay với các nhân viên, khách hàng và đối tác để tạo nên những tác động tích cực, ý nghĩa. Thông qua chương trình 5 năm mà Ngân hàng đã cam kết, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội học tập số cho trẻ em tại Đồng bằng sông Cửu Long, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển trong nền kinh tế số."

Kể từ khi cam kết được đưa ra vào năm 2023, thông qua hợp tác với tổ chức Saigon Children’s Charity CIO, Ngân hàng UOB Việt Nam đã hỗ trợ lắp đặt 3 phòng máy vi tính phục vụ gần 1.100 học sinh tại Trường Tiểu học Tri Tôn và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh An Giang), góp phần cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận giáo dục số cho các em.

Ông Damien Roberts, Giám đốc Điều hành tổ chức Saigon Children’s Charity CIO, chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự đồng hành lâu dài và cam kết bền bỉ của Ngân hàng UOB Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Trong những năm qua, sự đồng hành giữa hai bên đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận tốt hơn với giáo dục số và được trang bị những công cụ cần thiết để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa này và tiếp tục lan tỏa cơ hội đến với nhiều trẻ em hơn nữa trong những năm tới."

Giải chạy bộ UOB Heartbeat là một phần quan trọng chương trình CSR của Tập đoàn UOB, được tổ chức trên khắp 19 thị trường nơi UOB có hoạt động. Chương trình thể hiện cam kết của Ngân hàng trong việc kiến tạo những giá trị bền vững thông qua các hoạt động thiện nguyện, hợp tác cùng các bên liên quan và sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên. Kể từ khi ra đời vào năm 2007, chương trình đã huy động hơn 23 triệu đô la Singapore để hỗ trợ các mục tiêu xã hội gắn với ba trọng tâm CSR của UOB: nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. UOB có mặt tại Việt Nam cách đây 30 năm, bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 và sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM năm 1995. Ngày nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. Với việc hoàn tất thu mua mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam, UOB hiện có tổng cộng 5 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong gần chín thập kỷ, UOB tạo ra giá trị lâu dài bằng việc áp dụng phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm cũng như như duy trì sự phù hợp thông qua tinh thần dám nghĩ dám làm và phương châm làm điều đúng đắn vì khách hàng. UOB tập trung vào việc xây dựng tương lai của ASEAN – cho con người và doanh nghiệp bên trong ASEAN hoặc có kết nối với ASEAN. Ngân hàng kết nối các doanh nghiệp với những cơ hội trong khu vực thông qua mạng lưới khu vực rộng khắp, đồng thời tận dụng dữ liệu và hiểu biết sâu rộng để đổi mới và kiến tạo các giải pháp, trải nghiệm được cá nhân hóa nhằm phục vụ cho nhu cầu riêng biệt cũng như sở thích ngày càng tăng của từng khách hàng. UOB cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng một tương lai bền vững bằng cách thúc đẩy tính toàn diện của xã hội, tạo ra tác động tích cực đến môi trường và thúc đẩy kinh tế phát triển. UOB tin tưởng vào việc trở thành một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm và kiên định trong việc hỗ trợ cho nghệ thuật, sự phát triển xã hội của trẻ em và giáo dục, làm điều đúng đắn cho cộng đồng và đối tác.







