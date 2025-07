Ngân hàng Việt Á (VIETABANK) báo lãi hơn 714 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2025

Tính đến hết 30/6/2025, tổng tài sản của VIETABANK đạt 133.952 tỷ đồng, tăng 14.120 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 87.422 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9.39%, tiền gửi của khách hàng đạt 95.784 tỷ đồng, tăng 5.495 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 29% so với cuối năm 2024, góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận.

ROE của VAB ở mức 13,71%, ROA đạt 1%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản được cải thiện rõ rệt. Ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ổn định ở mức 36,01%, tiếp tục thể hiện năng lực kiểm soát chi phí hiệu quả, kể cả trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư cho số hóa và mở rộng quy mô hoạt động.

Tỷ lệ nợ xấu cũng đang được kiểm soát tốt, giảm từ 1,37% cuối năm 2024 xuống còn 1,11% vào cuối quý II/2025. Kết quả này cho thấy ngân hàng đang thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và từng bước cải thiện chất lượng danh mục cho vay.

Chất lượng thu dịch vụ cũng được cải thiện so với năm 2024, thu dịch vụ thuần 6 tháng đầu năm 2025 tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động dịch vụ được đẩy mạnh thông qua thu dịch vụ tài khoản, dịch vụ thanh toán và các kênh hợp tác của VIETABANK. Dư địa tăng trưởng ở mảng phi tín dụng vẫn còn lớn và tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược của VIETABANK trong thời gian tới.

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, VIETABANK cũng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 51%, dự kiến hoàn tất trong Quý III/2025. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VIETABANK sẽ tăng lên hơn 8.164 tỷ đồng, tạo dư địa để ngân hàng mở rộng kinh doanh, cải thiện các chỉ số an toàn vốn, thúc đẩy hoạt động hiệu quả.

Một dấu ấn đáng chú ý là việc cổ phiếu VAB đã được chấp thuận niêm yết và chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 22/7/2025, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển giao dịch từ sàn UPCOM. Với gần 540 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 14.250 đồng, việc lên sàn HOSE được kỳ vọng gia tăng thanh khoản, thu hút dòng vốn tổ chức và nâng cao hình ảnh thương hiệu ngân hàng trên thị trường

Bên cạnh kết quả tài chính, VIETABANK cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với nhiều hạng mục nổi bật: kết nối thanh toán vé tàu bằng mã QR code thông qua tài khoản định danh, ra mắt tính năng mua tài khoản số đẹp qua mobile app, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp và ứng dụng giải pháp số hóa trong việc cấp tín dụng nâng cao tiến độ giải ngân nhanh chóng.

Trong nửa cuối năm 2025, ngân hàng sẽ hoàn tất triển khai nền tảng ngân hàng số Omni-Channel hệ sinh thái tích hợp đa kênh. Đồng thời, tiếp tục tăng trưởng tín dụng theo định hướng, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng và tăng cường quản trị rủi ro.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Trọng – Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết: "Kết quả 6 tháng đầu năm là bước đệm vững chắc để ngân hàng bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn tất triển khai ngân hàng số Omni-Channel, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý và chuẩn bị cho các bước đi chiến lược sau khi chuyển sàn HOSE, hướng tới phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững."

Với kết quả đạt được và định hướng rõ ràng, VIETABANK đang cho thấy quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế số của Việt Nam.