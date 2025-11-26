Ngành dệt may Việt Nam dự kiến mang về 46 tỷ USD trong năm nay, chinh phục 138 thị trường xuất khẩu

Sáng 25/11, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) tổ chức Họp báo cho sự kiện đại hội nhiệm kỳ VII (2025 - 2030) và Tổng kết Hiệp hội Dệt may Việt Nam 2025 dưới 2 hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Phát biểu tại họp báo, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành với các chỉ số nổi bật, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024. Ngành dệt may xuất siêu ước đạt 21 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia. Tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu.

Theo ông Giang, một trong những yếu tố quan trọng tác động đến ngành trong năm vừa qua là các cú sốc từ định hình quan hệ chính trị và thương mại quốc tế. Thuế quan xuất nhập khẩu của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam chưa thay đổi, các đàm phán chi tiết về nguồn gốc và xuất xứ sản phẩm vẫn đang được Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan theo dõi và hoàn thiện.

Bên cạnh đó, ngành dệt may cũng chịu áp lực lớn từ các đơn hàng có thời gian sản xuất ngắn, yêu cầu sản phẩm chất lượng cao và đúng hạn. Dù gặp nhiều thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì sản xuất ổn định, đồng thời giữ vững thị phần tại 138 thị trường xuất khẩu toàn cầu, trong đó các thị trường trọng yếu là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia Châu Phi, Trung Đông.

Chiến lược phát triển của Hiệp hội Dệt May Việt Nam trong năm 2025 tập trung vào ba trụ cột chính: đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và khách hàng, và đa dạng hóa sản phẩm. Nhờ đó, ngành đã mở rộng nhiều dòng sản phẩm mới, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư vào nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước.

Một yếu tố khác giúp ngành tăng trưởng bền vững là việc ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và robot hóa trong quản trị và sản xuất. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển từ mô hình gia công sang sản xuất các sản phẩm FUB, ODM, đồng thời chủ động hơn trong khâu thiết kế, sản xuất và phân phối, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thương hiệu đa quốc gia.

Xu hướng thời trang xanh – chú trọng yếu tố bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành yêu cầu bắt buộc từ các thị trường nhập khẩu lớn. Ngành dệt may Việt Nam đã có những bước tiến trong việc sản xuất sợi tái chế, sợi tự nhiên và các sản phẩm thân thiện môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững toàn cầu.

Nhìn về tương lai, ngành đặt mục tiêu xuất khẩu 2026 đạt 48 – 49 tỷ USD, và giai đoạn 2026–2030 đạt khoảng 66 – 66,5 tỷ USD. Các trụ cột chiến lược được tiếp tục triển khai gồm: đa dạng hóa thị trường, thu hút đầu tư vào nguyên phụ liệu trong nước, ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa, đồng thời phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường toàn cầu.