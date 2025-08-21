Ngày 21/8: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá, giá USD ngân hàng đồng loạt vượt 26.500 đồng, niêm yết sát trần quy định

Hôm nay (21/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.273 tăng thêm 10 đồng so với ngày hôm qua và xác lập đỉnh mới. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tỷ giá trung tâm kể từ đầu tuần với tổng mức tăng 24 đồng. Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.009 - 26.537 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng tương ứng lên 24.060 - 26.486 VND/USD.

Sáng nay, các ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD vượt 26.500 đồng. Lúc 10h, Vietcombank – Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.166 – 26.536 VND/USD, tăng 36 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với mức khảo sát sáng hôm qua. Tính từ đầu năm, tỷ giá USD tại Vietcombank đã tăng khoảng 3,8%.

VietinBank tăng giá mua 69 đồng và tăng giá bán 35 đồng, lên giao dịch ở mức 26.210 - 26.536 VND/USD. BIDV tăng giá mua - bán thêm 36 đồng và chạm mức 26.536 VND/USD ở chiều bán ra.

Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt tăng giá bán USD lên sát trần tại 26.536 VND/USD.

Như vậy, cả nhóm ngân hàng tư nhân và quốc doanh hiện đều niêm yết tỷ giá ở mức cao kỷ lục và chỉ kém trần được phép giao dịch 1 đồng. Trong bối cảnh không thể tăng thêm tỷ giá bán, nhiều ngân hàng đã tăng mạnh giá mua cho thấy áp lực tỷ giá vẫn còn lớn.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 20/8 ở mức 26.400 VND/USD, tăng mạnh 72 đồng so với phiên 19/08.

Tại thị trường tự do, giá USD duy trì ở mức cao kỷ lục. Khảo sát lúc 10h00 cho thấy đồng USD hiện được các điểm thu mua ngoại tệ mua - bán ở mức 26.520 - 26.600 VND/USD, không đổi so với mức ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá USD đang chịu nhiều sức ép do chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước và sự hồi phục của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Trước đó, tỷ giá USD/VND đã tăng 3% trong nửa đầu năm 2025 bất chấp việc đồng bạc xanh giảm 11% trên thị trường quốc tế.

Tại báo cáo mới công bố, Chứng khoán MBS dự báo tỷ giá USD có thể giảm vào cuối năm khi Fed được kỳ vọng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn sẽ gây áp lực tăng tỷ giá, bao gồm chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%.

Áp lực còn đến từ nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ, trong khi đó xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan và chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.