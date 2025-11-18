Ngay cạnh siêu dự án 16 tỷ USD, nhà ở xã hội đầu tiên được mở bán trước ngày trọng đại, mức giá gây bất ngờ





Sở Xây dựng Đồng Nai vừa công bố mức giá bán của dự án nhà ở xã hội đầu tiên nằm cạnh Sân bay Long Thành. Đây được xem là nguồn cung giá rẻ đáng chú ý trong bối cảnh khu vực này đang bước vào giai đoạn bùng nổ dân cư và nhu cầu chỗ ở tăng mạnh.

Theo thông tin mới công bố, 628 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành đã được xác định giá bán trung bình hơn 21,6 triệu đồng/m2 tại 4 block. Trong đó, block E có giá cao nhất gần 21,7 triệu đồng/m2, còn block F thấp nhất hơn 20,9 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm VAT, nhưng chưa gồm phí bảo trì, phí quản lý – vận hành chung cư.

Dự án do CTCP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất 2,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng. Đối tượng thụ hưởng dự kiến bao gồm công nhân tại các khu công nghiệp, cán bộ - công chức - viên chức và người dân địa phương có nhu cầu nhà ở nhưng khả năng tài chính hạn chế. Sở Xây dựng nhận định số lượng hồ sơ đăng ký có thể tăng mạnh khi sân bay bước vào giai đoạn vận hành.

Theo kế hoạch, trong tháng 12 tới, dự án dự kiến cất nóc 2 block đầu tiên, tương đương hơn 300 căn hộ. Hai block còn lại sẽ cất nóc trong quý I/2026. Chủ đầu tư hiện đang tiếp nhận hồ sơ mua nhà đến ngày 15/12.

Sức nóng của dự án phần lớn đến từ tiến độ của Siêu sân bay quốc tế Long Thành – công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia với tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng (16 tỷ USD). Sân bay đang thi công cao điểm để hoàn thành cơ bản cuối năm 2025 và bắt đầu khai thác từ năm 2026. Khi hoàn thiện toàn bộ, sân bay được thiết kế phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; riêng giai đoạn một sẽ khai thác 25 triệu khách/năm.

Với tốc độ triển khai hiện nay, Long Thành được dự báo sẽ trở thành tâm điểm phát triển dân cư và công nghiệp – dịch vụ trong giai đoạn 2024–2026. Lượng lao động đổ về khiến nhu cầu nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội trở nên cấp thiết, buộc địa phương và doanh nghiệp phải gia tăng nguồn cung ngay từ bây giờ.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hàng loạt các thiết bị lớn và quan trọng tại nhà ga hành khách đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt và nhiều trang thiết bị đã cơ bản được lắp đặt xong.

Các hạng mục tháp không lưu, nhà ga hành khách, đường băng hiện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tới đây, các đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện những hạng mục ưu tiên, đẩy nhanh lắp đặt trang thiết bị chuẩn bị cho ngày 19/12 lịch sử.



