Ngày đặc biệt của hơn 2.000 trai tài gái giỏi tại "Harvard Việt Nam"

Nhắc đến Đại học Ngoại thương, nhiều người thường gọi vui nơi đây là "Harvard Việt Nam" - ngôi trường đã trở thành điểm hẹn của những thế hệ sinh viên năng động, tự tin và hội nhập. Không chỉ là mái nhà tri thức, Ngoại thương còn là nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân tươi đẹp, nơi mỗi FTU-er đã từng thức trắng vì deadline, hồi hộp trước kỳ thi, hay cùng bạn bè cháy hết mình trong các hoạt động ngoại khóa.

Ngày 14/9 mới đây, một cột mốc quan trọng đã đến: hơn 2.000 sinh viên hệ chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung của Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh chính thức nhận tấm bằng cử nhân trong Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2, diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Giây phút ấy, mọi nỗ lực bền bỉ suốt những năm học của họ đều được ghi dấu bằng niềm tự hào và những tiếng vỗ tay rộn rã.

Ngày 14/9, lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 của trường Đại học Ngoại thương đã được tổ chức

Các FTU-er háo hức tham gia sự kiện trọng đại nhất cuộc đời.

Buổi lễ có sự hiện diện của Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các cơ sở, các thầy cô nguyên là cán bộ chủ chốt, cùng đại diện Hội Cựu sinh viên, Hội Cựu giáo chức, các bậc phụ huynh và hơn 2.000 tân cử nhân.

Đáng chú ý, hơn 20% trong số các tân cử nhân tốt nghiệp lần này đạt thành tích loại xuất sắc - một con số minh chứng cho chất lượng đào tạo và tinh thần học tập nghiêm túc của FTU.

ThS Phạm Thanh Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo công bố quyết định công nhận tốt nghiệp.

PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về các tân cử nhân. Cô cũng nhắn nhủ tới sinh viên, mỗi con đường sự nghiệp đều đáng trân trọng nếu mang lại giá trị cho cuộc sống.

Tại buổi lễ, 30 tân cử nhân xuất sắc đã được vinh danh Thủ khoa tốt nghiệp của Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh, cùng 23 gương mặt tiêu biểu toàn khóa được trao thưởng.

Bạn Nguyễn Thị Kim Oanh - Lớp Anh 01 JIB - K60 Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC), Thủ khoa tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, đồng thời là Sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn khóa K60 đại diện chia sẻ cảm xúc.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của buổi lễ là khi màn hình lớn tái hiện lại hình ảnh của các lớp hành chính trong khung hình cử nhân. Những gương mặt rạng rỡ xen lẫn bồi hồi đã khiến cả hội trường lắng lại, như được quay về những ngày tháng tuổi trẻ đầy gắn bó.

Kết thúc chương trình, cả hội trường cùng cất tiếng hát ca khúc "Người Ngoại thương".