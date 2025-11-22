Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu

2 tuyến đường của trung tâm thành phố nhộn nhịp người đi đường vì hai concert tổ chức ngay cùng một khu vực.

Tối 22/11, không khí tại khu vực trung tâm TP.HCM đang vô cùng náo nhiệt khi hai concert lớn diễn ra cùng lúc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, thu hút một lượng khán giả lớn đi qua hai con đường này. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để theo dõi các tiết mục của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, khiến khu vực trở nên đông đúc ngay từ đầu giờ tối. 

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 1.

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 2.

Hai concert tổ chức ngay trung tâm thành phố thu hút đông đảo khán giả

Từ 17 giờ, dòng xe hướng vào hai tuyến đường này đã bắt đầu dày đặc. Vốn là những con đường thường xuyên đông vào giờ tan tầm và cuối tuần, hôm nay lượng phương tiện còn tăng gấp nhiều lần do sức hút từ hai sự kiện âm nhạc. Tại đường Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn đoạn giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ, tình trạng kẹt xe xảy ra, xe cộ gần như phải nhích từng chút một để di chuyển. 

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 3.

Các tuyến đường gần nơi tổ chức sự kiện ghi nhận tình trạng đông nghịt, xe phải nhích từng chút để di chuyển

Giới trẻ vô cùng háo hức trước hai concert được tổ chức cùng thời điểm. Nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để chọn vị trí đẹp, mang theo lightstick, banner và cả trang phục bắt mắt để “check-in” trước khi sự kiện bắt đầu. 

Sự đông đúc chưa dừng lại ở đó khi một số hàng quán ven đường ghi nhận có một số khách vừa dùng bữa vừa xem sự kiện. Thậm chí có nhiều người lựa chọn tầng ban công của các hàng ăn uống có vị trí gần khu vực sân khấu để xem toàn bộ sự kiện từ trên cao.

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 4.

Một số người dân địa phương và khách du lịch đã lựa chọn các hàng quán ngay gần khu tổ chức sự kiện tại Phố Đi Bộ từ sớm để có chỗ đẹp

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 5.

Một số người chọn các hàng quán có view từ trên cao để xem sự kiện trên đường Lê Lợi

Ngay trước trung tâm thương mại Takashimaya trên đường Lê Lợi, lượng người đổ về cũng tăng mạnh. Nhờ sự kiện diễn ra ngay cạnh, khu vực Takashimaya trở thành điểm dừng chân lý tưởng, góp phần làm cho toàn bộ khu vực Lê Lợi – Nguyễn Huệ trở nên náo nhiệt kéo dài đến tối muộn. 

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 6.

Khu vực ngay trước trung tâm thương mại và gần sự kiện ken đặc người đi đường

Thời tiết TP.HCM trong tối nay khá dễ chịu với bầu trời quang mát, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, do lượng người và xe đổ về khu vực trung tâm khá đông, hơi nóng từ phương tiện và mặt đường khiến không khí trở nên oi bức hơn thường lệ. Nhiều người phải liên tục dùng quạt tay hoặc nước uống để giảm cảm giác nóng khi đứng giữa dòng người chen kín.

Ngay lúc này: Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người xe, hàng quán hốt bạc nhờ 2 concert đối đầu- Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ và gia đình đã đến trung tâm thành phố

Bài: Theo Hy Chu, Ảnh: Hy Chu, Anh Thơ

Đời sống và Pháp luật

