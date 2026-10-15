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Ngay ngày mai, Vingroup tổ chức sự kiện quan trọng để tăng cường nội địa hoá VinFast

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngay ngày mai, Vingroup tổ chức sự kiện quan trọng để tăng cường nội địa hoá VinFast

Ngày 16/10/2026, Tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp tại Hà Nội.

Sự kiện là diễn đàn để các doanh nghiệp công nghệ, chế tạo, cơ khí, gia công… đang hoạt động tại Việt Nam mở rộng cơ hội hợp tác và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần 1 do VinFast tổ chức vào năm 2025, Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp lần 2 do Tập đoàn Vingroup và VinFast đồng chủ trì, với quy mô lớn hơn và lĩnh vực mở rộng hơn so với lần 1.

Trọng tâm của Hội nghị lần 2 là tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đối tác trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo, gia công, phần mềm… nhằm phát triển mạng lưới cung ứng trong các ngành công nghiệp - công nghệ cao cho các công ty trong hệ sinh thái.

Trong đó, VinFast là tâm điểm với nhu cầu mở rộng hơn nữa mạng lưới nhà cung cấp nội địa trong lĩnh vực sản xuất ô tô - xe máy, nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các dòng sản phẩm sản xuất trong nước. Ngoài ra, VinFast cũng mong muốn bổ sung thêm các đối tác Việt Nam vào mạng lưới nhà cung cấp toàn cầu, hướng tới việc cung cấp các linh phụ kiện sản xuất tại Việt Nam cho các nhà máy của VinFast tại Ấn Độ, Indonesia, qua đó hỗ trợ đối tác phát triển theo quy mô toàn cầu.

Ngoài ra, các công ty trong hệ sinh thái Vingroup hiện đang đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn trong những lĩnh vực như luyện kim, công nghiệp, công nghệ, hạ tầng, năng lượng xanh... với nhu cầu lớn về linh phụ kiện, máy móc, trang thiết bị và gia công các khâu trong toàn chuỗi.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đã đặt nhà máy tại Việt Nam mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Vingroup và các công ty thành viên.

Dự kiến tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup sẽ chia sẻ lộ trình phát triển, mục tiêu kinh doanh và nhu cầu tăng cường nội địa hóa trong giai đoạn tới, cùng các chính sách hỗ trợ đối tác đủ năng lực tham gia vào chuỗi cung ứng.

Các công ty trong hệ sinh thái sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trực tiếp ngay tại Hội nghị với các đối tác phù hợp, ngoài ra có thể hỗ trợ kết nối để hình thành các liên danh hợp tác với mạng lưới đối tác sẵn có, qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của toàn chuỗi.

Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm, dịch vụ tại thị trường trong nước, VinFast và các công ty trong hệ sinh thái Vingroup còn mong muốn thông qua Hội nghị có thể mở ra cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho các doanh nghiệp Việt, qua đó từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và công nghiệp hỗ trợ hàng đầu khu vực.

Hà Anh

Nhịp sống thị trường

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