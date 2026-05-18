Ngay trong năm nay, Hà Nội sẽ khởi công tuyến metro dài hơn 20km, trị giá 1,72 tỷ USD chạy qua 4 phường, xã

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và depot của tuyến đường sắt đô thị số 2A đoạn Hà Đông – Xuân Mai, gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc hành lang Quốc lộ 6.

Theo đề xuất, tuyến metro 2A kéo dài có chiều dài khoảng 20km, gồm 12 nhà ga, kết nối khu vực Hà Đông với đô thị vệ tinh Xuân Mai. Sau khi hoàn thành, toàn tuyến Cát Linh – Hà Đông – Xuân Mai dự kiến đạt chiều dài khoảng 33km với tổng số 24 ga, thời gian di chuyển toàn tuyến vào khoảng 46 phút.

Đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến, trong đó phương án 2 được kiến nghị lựa chọn. Phương án này bám theo trục Quốc lộ 6 tại các đoạn đầu và cuối, đồng thời điều chỉnh đoạn giữa đi qua phía Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa nhằm mở rộng quỹ đất phát triển đô thị theo mô hình TOD quy mô lớn.

Theo đánh giá sơ bộ, phương án 2 có khoảng 450ha đất tiềm năng phát triển TOD xung quanh 6 nhà ga. Đáng chú ý, khu vực ga S5 và S6 có thể hình thành các tổ hợp đô thị tích hợp, bao gồm văn phòng, thương mại, khách sạn, căn hộ, công viên và hệ thống dịch vụ đồng bộ.

Riêng khu vực ga S6 được định hướng kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Phú Nghĩa giai đoạn 2, qua đó tạo lợi thế về hạ tầng để thu hút các ngành công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu – phát triển và sản xuất hiện đại.

Về chi phí, phương án 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 45.600 tỷ đồng, thấp hơn so với hai phương án còn lại. Đồng thời, phương án này được đánh giá đạt sự cân bằng giữa khả năng khai thác hành khách trong giai đoạn đầu và tiềm năng phát triển đô thị trong dài hạn.

Đối với vị trí depot, đơn vị tư vấn đề xuất bố trí tại khu vực Xuân Mai Tây thay vì Phú Nghĩa. Phương án này được cho là thuận lợi hơn trong tổ chức vận hành tàu hai chiều, nâng cao tính linh hoạt và khả năng dự phòng khai thác.

Theo MRB Hà Nội, nhiều sở, ngành và địa phương liên quan như Sở Xây dựng, UBND các khu vực Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai cơ bản thống nhất với phương án 2. Các ý kiến đánh giá việc phát triển tuyến metro gắn với TOD sẽ tạo động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây Nam Thủ đô.

Dự kiến, dự án sẽ được trình phê duyệt trong năm 2026, khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2030.