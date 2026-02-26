Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông

26-02-2026 - 10:20 AM | Sống

Từ nửa đêm đến rạng sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), bất chấp mưa rét và giá vàng biến động, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng nhiều giờ trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội) chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.

Ngay từ rạng sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), dù thời tiết mưa phùn kéo dài, nhiều người dân đã có mặt trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội) để xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.

Có người đến từ trước 4h sáng để giữ chỗ, tạo nên hàng người nối dài trên vỉa hè bất chấp thời tiết không thuận lợi.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 1.

Ngày từ nửa đêm, bên ngoài các cửa hàng vàng đã có rất đông người dân đứng xếp hàng chờ đợi mua vàng ngày Vía Thần Tài

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 2.

Khách hàng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cửa hàng trong nhiều giờ.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 3.

Không ít người mang theo lượng lớn tiền mặt, tranh thủ kiểm đếm trong lúc ngồi chờ đợi

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 4.

Không chỉ chuẩn bị ghế nhựa, áo mưa mà có khách hàng còn đem theo chăn mền tranh thủ chợp mắt

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 5.

Hàng người nối dài trên vỉa hè chờ đến lượt mua vàng ngày vía Thần Tài.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 6.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 7.

Trời còn nhá nhem sáng, vỉa hè phố Trần Nhân Tông đã chật kín người chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.

Chia sẻ với chúng tôi, một khách hàng cho biết đã có mặt xếp hàng từ tối qua (25/2), “Năm nay mình xếp hàng từ 9 giờ tối hôm qua. Những năm trước mình thường đến từ khoảng 3 giờ sáng, nhưng thấy mấy ngày gần đây lượng khách đổ về mua vàng quá đông nên quyết định đi sớm hơn để khỏi phải chờ đợi quá lâu và sợ hết lượt. Với mình, mua vàng đầu năm trước hết là để lấy may, mong một năm mới bình an, thuận lợi và nhiều tài lộc cho bản thân cũng như gia đình.”

Một bạn trẻ khác cho biết, năm nay việc mua vàng không chỉ để cầu may mà còn mang ý nghĩa đầu tư “Mình hy vọng năm mới sẽ có thêm cơ hội và vận may. Hôm nay lại đúng dịp ngày Thần Tài nên càng tin rằng may mắn sẽ được nhân lên nhiều lần. Năm nay mình còn rủ bố mẹ cùng mua vàng để đầu tư chung, vừa là tích lũy tài sản, vừa gửi gắm mong ước một năm làm ăn thuận lợi.”

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 8.

Nhiều gia đình giữ thói quen mua vàng đầu năm như một cách cầu may mắn, hanh thông.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 9.

Dù giá vàng những ngày qua có biến động, nhu cầu mua trong ngày vía Thần Tài vẫn không giảm.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 10.

Sau nhiều giờ chờ đợi dưới mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn giữ chỗ với hy vọng mua được vàng đúng dịp.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 11.

Lần đầu tiên, máy mua vàng tự động chính thức xuất hiện tại cơ sở Trần Nhân Tông của Bảo Tín Minh Châu. Chỉ với vài thao tác nhanh gọn trên màn hình, khách hàng đã có thể hoàn tất giao dịch và nhận vàng ngay lập tức, không còn phải chờ đợi trong thời gian dài. việc đưa vào vận hành máy mua vàng tự động không chỉ giúp rút ngắn quy trình giao dịch, tiết kiệm thời gian cho khách hàng mà còn góp phần giảm tải áp lực xếp hàng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như ngày Thần Tài.

“Dù biết ngày Thần Tài năm nào cũng đông, nhưng năm nay không khí còn nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi tranh thủ đến sớm để kịp mua một ít vàng lấy may cho gia đình. Với người Việt mình, đầu năm mua vàng không chỉ là chuyện tài chính mà còn là niềm tin vào một năm mới thuận lợi, hanh thông. Thấy cửa hàng có thêm máy mua vàng tự động, tôi cũng khá bất ngờ. Thao tác nhanh gọn, tiện lợi hơn rất nhiều, nhất là với những người không có nhiều thời gian chờ đợi. Tôi nghĩ mô hình này sẽ giúp việc mua vàng ngày cao điểm trở nên nhẹ nhàng hơn.”

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 12.

Thời tiết mưa phùn và rét không làm giảm lượng người đến giao dịch.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 13.

Bên trong cửa hàng, hoạt động giao dịch diễn ra liên tục từ sáng sớm.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 14.

Lực lượng nhân viên tăng cường hướng dẫn, phân luồng khách vào mua vàng.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 15.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 16.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 17.

Bên trong cửa hàng, nhân viên liên tục hướng dẫn, phân luồng khách giữa lúc lượng người đổ về ngày càng đông.

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông- Ảnh 18.

Lao đến tiệm vàng bán sạch vàng ngày vía Thần Tài: Ôm tiền về nhà, nhưng không khéo sợ còn "nghèo" đi...

Theo Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn

