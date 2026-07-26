Ngày vui của đôi vợ chồng nghệ sĩ miền Nam sau 30 năm

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Tài đã làm lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới, với sự tham gia của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và người thân.



Các nghệ sĩ tới chúc mừng Hồng Tài

Nghệ sĩ Hồng Tài sung sướng chia sẻ: "Phải nói rằng ngày hôm nay vợ chồng tôi rất vui vì được kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Cách đây 30 năm, cũng ngày ngày, tháng này, giờ này, cũng là con người này (ý nói vợ mình) đã "hại" đời tôi để đến tận giờ này chúng tôi vẫn ở với nhau.

Sau 30 năm, tôi phải làm ngay một bữa tiệc để tối nay "trả thù" cho 30 năm trước. Vì thế nên mới có buổi tiệc ngày hôm nay. Xin cảm ơn bà con hai họ, bạn bè thân hữu đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay".

Điều đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Tơ, thần tượng của nghệ sĩ Hồng Tài cũng tới dự buổi lễ để chúc mừng hạnh phúc đàn em. Anh nói: "Hồng Tài là em tôi, một đứa em không cùng cha, khác cả mẹ. Chúng tôi đã gắn bó với nhau trong nghệ thuật gần 30 năm qua.

Hôm nay tôi đến đây để chúc mừng hai em kỷ niệm 30 năm ngày lên giời xuống đất. Tôi không biết nói gì hơn, sự hiện diện của quý bạn bè, anh em thân thiết là rất vinh dự. Tôi xin thay lời em tôi cảm ơn quý vị đã hiện diện ở đây.

Tôi cũng không quên gửi lời chúc mừng đến hai em hạnh phúc trăm năm. Tôi cũng có lì xì nhỏ cho hai em, gọi là lì xì tượng trưng thôi".

Nghệ sĩ Hồng Tài là diễn viên hài và ca sĩ hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Nam. Anh thường xuyên xuất hiện trong các tiểu phẩm hài ngắn, biểu diễn âm nhạc và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Là đàn em đi sau, anh rất kính trọng và thần tượng danh hài Hồng Tơ. Yêu mến nét duyên dáng của Hồng Tơ, Hồng Tài đã lấy chữ "Hồng" lót cho nghệ danh của mình và học hỏi lối diễn xuất từ người đàn anh này.