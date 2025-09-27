Nghệ sĩ Lê Quốc Nam: 38 tiếng mê man, hàng loạt sao Việt lo lắng hỏi thăm

Mới đây, nghệ sĩ Lê Quốc Nam chia sẻ trên trang cá nhân về tình hình sức khỏe hiện tại của ông. Nam nghệ sĩ cho biết, ông đã mê man 38 tiếng đồng hồ. Cụ thể Lê Quốc Nam viết: “38 tiếng mê man và choàng tỉnh cả đời với xung quanh”.

Dòng trạng thái của nam nghệ sĩ ngay lập tức khiến nhiều người quan tâm. Hàng loạt đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm. NSƯT Thành Lộc nhắn: “Làm việc quá sức rồi hả em! Tụi mình già hết rồi đó nha. Làm gì cũng thương cái xác mình chút nha!” Nghệ sĩ Lê Quốc Nam trả lời “Dạ anh lớn!”

Hàng loạt sao Việt khác cũng hỏi thăm và dặn dò nam nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe như: NSND Hồng Vân, NSƯT Minh Nhí, Huỳnh Kiến An, diễn viên Quốc Cường, Huỳnh Đông, Phương Bình, Việt Trinh, Tấn Thi, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Minh Khải…

Dòng trạng thái của nghệ sĩ Lê Quốc Nam.

Nghệ sĩ Lê Quốc Nam.

Lê Quốc Nam sinh năm 1968. Cùng với nghệ sĩ hài Thanh Tùng, Lê Quốc Nam là người khai sinh ra nhóm hài Đen Trắng từng làm mưa làm gió các sân khấu từ Nam ra Bắc.

Nhóm hài do Lê Quốc Nam làm trưởng nhóm đoạt nhiều huy chương trong những năm hoạt động: 1 HCV, 1 HCB Liên hoan sân khấu hài TPHCM năm 1993. Năm 1996, nhóm tiếp tục đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu hài TPHCM lần thứ 2. Năm 2005, nhóm đoạt thêm 5 huy chương cũng tại Liên hoan này. Và tất cả các tác phẩm dự thi đều do nam nghệ sĩ viết kịch bản kiêm đạo diễn.

Sau này khi sân khấu hài thoái trào, nam nghệ sĩ hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân trong vai trò đạo diễn. Ông nổi tiếng với các vở kịch kinh dị như: 246, Điềm báo, Oan hồn truyện, Đình cõi âm…

Sau này, Lê Quốc Nam ít hoạt động nghệ thuật mà chuyên tâm kinh doanh quán cà phê. Thời điểm dịch bệnh, kinh doanh không được trong khi đầu tư một số tiền quá lớn, ông rơi vào nợ nần, phải bán nhà, bán xe hơi để trả nợ.

Dù làm lại từ 2 bàn tay trắng ở tuổi U60 thì nam nghệ sĩ cũng không bi quan. Ông ra sức làm việc. Được mời tham gia nhiều dự án đình đám như "Bố già", "Chị Mười Ba" và mới đây nhất là bộ phim "Trại hoa đỏ" của đạo diễn Victor Vũ.