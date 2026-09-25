Ngày 25/9, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Quyền Linh chính thức lên tiếng trước những thông tin liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, doanh nghiệp có giám đốc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nam nghệ sĩ khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn cũng như bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trong những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Quyền Linh mong công chúng nhìn nhận đúng bản chất sự việc, tránh để những thông tin được dẫn dắt làm sai lệch sự thật.

Đồng thời, nam nghệ sĩ cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh của mình để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác.





Amity khẳng định đã chấm dứt hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home từ năm 2025

Cùng ngày 25/9, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity phát đi thông báo liên quan đến Tami Natural Home và những thông tin đang lan truyền về mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp.

Theo thông báo, Amity cho biết nghệ sĩ Quyền Linh từng cùng các cộng sự tham gia góp vốn thành lập, sở hữu thương hiệu Amity và đảm nhận vai trò đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Chủ sở hữu và người điều hành doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Amity xác nhận từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp này, quá trình hợp tác phát sinh những bất đồng giữa hai bên liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Do đó, từ năm 2025, Amity đã chấm dứt việc góp vốn và hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Amity khẳng định không tham gia việc tổ chức, quản lý, điều hành và không tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào của Tami Natural Home.

Doanh nghiệp cũng cho biết không ủng hộ các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Như vậy, thông tin về việc Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh từng góp vốn tại Tami Natural Home được thể hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được Amity xác nhận. Tuy nhiên, mối quan hệ góp vốn này cần được phân biệt với trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đối với những hành vi đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Doanh nghiệp mang tên "Nghệ sĩ Quyền Linh" từng góp 9,2 tỷ đồng vào Tami Natural Home Động thái lên tiếng của nghệ sĩ Quyền Linh diễn ra sau khi thông tin về mối quan hệ góp vốn giữa Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh và Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home thu hút sự chú ý của dư luận. Tami Natural Home thành lập vào tháng 3/2021, do bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đáng chú ý, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2024, Tami Natural Home có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền nắm giữ 54% vốn còn lại, tương ứng 10,8 tỷ đồng. Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh được thành lập năm 2018, với vốn điều lệ ban đầu 9,79 tỷ đồng, sau đó tăng lên 200 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Vân Anh là chủ sở hữu, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bà Vân Anh cũng từng là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp tại Tami Natural Home. Đến ngày 16/4/2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 7/2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh không còn xuất hiện trong danh sách thành viên góp vốn của Tami Natural Home.

Vụ An Cung giả: Giá thành 105.000 đồng, bán gần 3 triệu đồng/hộp

Theo thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả với sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch.

Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, sau đó đóng gói, dán tem nhãn để đưa ra thị trường. Thành phần sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Đáng chú ý, mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá thành khoảng 105.000 đồng. Sau khi qua nhiều khâu trung gian, sản phẩm được bán tới người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp, tương đương gần 30 lần giá thành.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung các loại, 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng hàng nghìn vỏ hộp, tem nhãn và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động đóng gói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Tami Natural Home, còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng lớn.

Theo cơ quan công an, dưới danh nghĩa Tami Natural Home, bà Tuyền vừa tổ chức sản xuất sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia và Hàn Quốc.

Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc và thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng giả, đồng thời khởi tố bổ sung đối với bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.