Nghịch lý đãi ngộ ‘cao’: Vì sao 3.700 nhân sự rời ACV?

Trong bức tranh toàn cảnh của các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) luôn được biết đến như một bến đỗ mơ ước của người lao động nhờ nền tảng tài chính vững chắc và chính sách đãi ngộ vượt trội. Tuy nhiên, những con số biết nói trong báo cáo tài chính quý III/2026 vừa được công bố lại cho thấy một nghịch lý đáng chú ý, một cuộc rút lui của hàng ngàn nhân sự đang diễn ra tại "ông lớn" hạ tầng hàng không này.

Đóng vai trò là đơn vị huyết mạch quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không lớn nhất cả nước, ACV luôn duy trì một bộ máy khổng lồ để đáp ứng nhu cầu vận hành. Theo dữ liệu từ báo cáo thường niên năm 2025, doanh nghiệp này sử dụng bình quân 10.643 lao động. Đáng chú ý, mức tiền lương bình quân của người lao động tại ACV lên tới 31 triệu đồng/người/tháng. Tính theo chu kỳ 12 tháng, con số này tương đương khoảng 372 triệu đồng/người/năm, một mức thu nhập dẫn top đầu so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Không chỉ dừng lại ở lương cứng, chính sách giữ chân nhân tài của ACV còn đi kèm hàng loạt cơ chế thưởng, phúc lợi và đãi ngộ hấp dẫn được chi trả dựa trên kết quả đánh giá năng lực công việc (KPI). Thế nhưng, trái ngược với sức hút từ chế độ đãi ngộ, quy mô lao động của ACV lại đang trên đà thu hẹp nhanh chóng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng số lao động của doanh nghiệp chỉ còn 7.113 người. So với thời điểm đầu năm (10.811 người), bộ máy nhân sự của ACV đã sụt giảm tới 3.698 người, tương đương mức giảm hơn 34,2% chỉ sau 9 tháng.

Quá trình "giảm sóc" này thể hiện rõ rệt nhất trong quý III. Nếu như vào cuối tháng 6/2026, số lượng nhân sự vẫn đang ở mức 8.474 người, thì chỉ trong 3 tháng tiếp theo, hơn 1.361 người đã rời đi (tương đương giảm hơn 16%). Đi cùng với đà giảm nhân sự, gánh nặng chi phí vận hành doanh nghiệp cũng được nới lỏng đáng kể. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy chi phí nhân viên trong quý III/2026 giảm 164 tỷ đồng so với cùng kỳ, lùi về mức 864 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, chi phí nhân viên của ACV giảm 13,4% (hơn 407 tỷ đồng), đạt 2.633 tỷ đồng. Quỹ phúc lợi cũng "co" lại gần 44%, từ hơn 210 tỷ đồng xuống còn khoảng 118 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn phân tích kinh tế, sự sụt giảm nhân sự quy mô lớn này không xuất phát từ việc người lao động "nhảy việc" hay làn sóng sa thải do khó khăn kinh doanh, mà đến từ một động thái mang tính chất tái cơ cấu sâu rộng về mặt quản lý nhà nước: Chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Theo định hướng mới, lực lượng an ninh hàng không tại các sân bay do ACV quản lý đã được chuyển giao cho Bộ Công an. Giai đoạn tiếp nhận công tác chỉ đạo, điều hành bắt đầu từ ngày 1/3/2025. ACV đã duy trì phối hợp bàn giao và hạch toán riêng rẽ mảng doanh thu, chi phí của hoạt động này trong suốt thời kỳ chuyển tiếp kéo dài đến hết ngày 30/6/2026.

Đúng vào ngày 1/7/2026, ACV chính thức không còn trực tiếp thu giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không. Sự kiện này trùng khớp hoàn toàn với thời điểm số lượng nhân sự sụt giảm mạnh nhất (quý III/2026). Dù doanh nghiệp chưa công bố chi tiết số lượng nhân viên an ninh được điều chuyển, nhưng giới quan sát đánh giá đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến quy mô lao động của ACV "bốc hơi" hàng ngàn người trong một thời gian ngắn.

Ở khía cạnh kinh doanh cốt lõi, việc tái cơ cấu nhân sự diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của ACV đang chịu những áp lực nhất định từ vĩ mô và chu kỳ đầu tư. Quý III/2026, ACV ghi nhận doanh thu thuần 6.066 tỷ đồng (giảm 6%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.083 tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, kết quả vẫn ở mức tích cực với doanh thu đi ngang (19.226 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 8.742 tỷ đồng.

Việc tinh gọn bộ máy nhân sự (chủ yếu do chuyển giao lực lượng an ninh) giúp ACV tối ưu hóa chi phí thường xuyên, tạo nguồn lực tài chính dồi dào để dồn sức cho các siêu dự án hạ tầng. Tại ngày 30/9/2026, quy mô tài sản của ACV vươn lên mốc 96.601 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã phình to lên 47.376 tỷ đồng (tăng hơn 12.176 tỷ đồng so với đầu năm), phần lớn dòng vốn này đang chảy vào đại công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án mang tính biểu tượng sẽ định hình lại vị thế của ACV trong thập kỷ tới.