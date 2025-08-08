Nghịch lý đất nền Đà Nẵng chỉ bằng nửa giá chung cư, nhà đầu tư đẩy mạnh "gom hàng"

Thị trường bất động sản Đà Nẵng sau 5 năm im lìm bỗng giao dịch rầm rộ trở lại. Ngay từ đầu năm 2024, nguồn cung và khối lượng giao dịch căn hộ ở Đà Nẵng có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, thị trường trở nên sôi động hơn với việc sáp nhập tỉnh thành và khởi công nhiều dự án mới, tạo ra một sự động lực mạnh mẽ cho ngành bất động sản Đà Nẵng.

Khảo sát thực tế thị trường cho thấy, những dự án căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, có vị trí đắc địa, tiện ích sang trọng và dịch vụ cao cấp, mức giá dao động 100-150 triệu đồng/m2. Cá biệt, với mức giá khoảng 7.500–7.700 USD/m2 (tương đương hơn 200 triệu đồng/m2), dự án M Landmark Residence thuộc top đầu về mức giá cao của thị trường Đà Nẵng trong quý 2/2025.

Trong khi giá chung cư tăng tăng liên tục từ cuối năm 2024 thì phải đến quý 2/2025 thị trường đất nền Đà Nẵng thời gian này mới bắt đầu bật dậy. Hiện giá trung bình cho các lô đất nền ở Đà Nẵng đang ở mức 35-60 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Mức giá này chỉ bằng 1/2 giá các căn hộ chung cư cao cấp đang mở bán tại khu trung tâm Đà Nẵng. So với mức giá đầu năm 2025, hiện nay mỗi nền đất 100m2 đã ghi nhận mức tăng từ 200-300 triệu.

Anh Trần Lợi – Giám đốc một sàn giao dịch tại Đà Nẵng cho biết, tại các khu vực trong thành phố như phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hải Vân hay Hòa Xuân đã ghi nhận mức tăng đến 30% so với đầu năm. Việc hàng loạt dự án hạ tầng lớn sắp được triển khai tại Hòa Xuân càng góp phần đẩy giá BĐS ở khu vực tăng nhanh, đơn cử như cụm nút giao 1.570 tỷ đồng gần cầu Hòa Xuân hay dự án cải tạo cảnh quan ven sông và chiếu sáng các cây cầu kết nối khu đô thị Hòa Xuân với trung tâm.

"Hiện nay, bảng giá đất mới ban hành sau sáp nhập và kỳ vọng phát triển đô thị theo hướng liên vùng đang thổi thêm sức nóng vào thị trường Đà Nẵng vốn đang ở ngưỡng giá thấp. Đặc biệt, Luật kinh doanh Bất động sản 2024 cấm phân lô bán nền, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ không có sản phẩm đất phân lô mới ra đời. Đây là liều topping khiến nhà đầu tư săn lùng hàng thứ cấp, thanh khoản tăng mạnh ở những dự án đất nền cũ và nguồn cung hiếm hoi còn lại", anh Luyến khẳng định.

Những lô đất đẹp ven sông Đà Nẵng thu hút mạnh nhà đầu tư Hà Nội và TPHCM.

Báo cáo của Savills Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy, thị trường Đà Nẵng có xu hướng tập trung vào đất nền, chiếm tới 91% tổng nguồn cung. Theo hé lộ từ giới đầu tư lâu năm, một số chủ đầu tư lớn sẽ tung ra sản phẩm đẹp ven sông, từng được xem là "của để dành" với quy hoạch hoàn chỉnh và pháp lý minh bạch nhằm đón sóng ở thời điểm này. Đây là quỹ đất hiếm hoi được quy hoạch từ nhiều năm về trước, nay không còn dư địa ở Đà Nẵng.

Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, tại phân khu Cồn Dầu của Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân vừa ra 600 lô đất nền nhưng đã ngay lập tức cháy hàng trong ngày đầu tiên ra mắt. Anh Nguyễn Nguyên – môi giới tại dự án này cho biết nhiều khách Hà Nội vừa hỏi thông tin tuần trước thì tuần này chủ đầu tư đã hết sạch hàng, nhiều nhà đầu tư nuối tiếc khi chưa kịp mua.

Không chỉ đất nền dự án, các lô thổ cư của người dân cũng tăng mạnh thời gian qua. Chị Phan Bảy, một người dân sống tại Cẩm Lệ – Đà Nẵng chia sẻ, đầu năm có người trả 4 tỷ đồng cho căn nhà 3 tầng diện tích 130m2, nhưng may mà chị còn chần chừ chưa bán. Giờ đã có người trả hơn 5 tỷ, giá tăng đến bất ngờ.

Mặc dù thị trường "nóng" nhưng các giao dịch chủ yếu tập trung tại một số khu vực nhất định. Bên cạnh đó, khẩu vị nhà đầu tư cũng thay đổi rõ nét với giai đoạn trước đây. Thay vì mua theo tâm lý đám đông hoặc đầu cơ diện rộng, nhà đầu tư hiện quan tâm kỹ hơn đến pháp lý. Chỉ những lô đất có sổ đỏ rõ ràng mới được giao dịch. Các sản phẩm mở bán mới nếu chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý gần như không được thị trường đón nhận. Điểm khác biệt nữa là dòng tiền lần này chủ yếu đến từ người mua thật, nhà đầu tư lâu dài.

Đặc biệt, hiện nay thị trường đất nền Đà Nẵng cũng xuất hiện lượng khách hàng mới là giới nhà giàu Đà Nẵng, một số ít tại Hà Nội và TP.HCM đang săn lùng những lô đất nền ở vị trí trung tâm, có phong thủy đẹp và hiếm hoi còn sót lại, các quỹ hàng đẹp ven sông chưa mở bán sau này có thể thiết kế và xây dựng thay vì chọn những căn nhà xây sẵn trong các dự án.

Theo ông Nguyễn Đức Lập – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, hiệu ứng từ loạt thông tin quy hoạch và chủ trương đầu tư đã tạo ra cú hích rõ rệt về mặt tâm lý cho thị trường Đà Nẵng. Trong ngắn hạn, chuyên gia dự báo thị trường đất Đà Nẵng có thể tăng thêm ít nhất khoảng 10% trong 2 – 3 tháng tới, đặc biệt là những lô đất có vị trí đẹp, pháp lý đầy đủ và kết nối hạ tầng thuận tiện.

Nam Anh