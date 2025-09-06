Nghịch lý thông minh của OpenAI: Tạo ra AI có thể làm con người thất nghiệp, nhưng lại ra mắt AI để giúp con người tìm việc

OpenAI vừa công bố một kế hoạch đầy nghịch lý khi tuyên bố phát triển nền tảng tuyển dụng được hỗ trợ AI để cạnh tranh trực tiếp với LinkedIn, đúng vào thời điểm mà chính các sản phẩm AI của công ty đang được dự đoán sẽ thay thế hàng triệu việc làm trên toàn thế giới.

Fidji Simo, CEO về Ứng Dụng của OpenAI, đã thông báo về dự án OpenAI Jobs Platform trong một bài đăng blog hôm thứ Năm, khẳng định công ty sẽ "sử dụng AI để giúp tìm ra sự phù hợp hoàn hảo giữa những gì các công ty cần và những gì người lao động có thể cung cấp."

Nền tảng mới này dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026 và sẽ đưa OpenAI vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với LinkedIn, một mâu thuẫn lợi ích đáng chú ý khi LinkedIn được đồng sáng lập bởi Reid Hoffman, một trong những nhà đầu tư sớm nhất của OpenAI. Thậm chí, LinkedIn còn thuộc sở hữu của Microsoft, đối tác tài chính lớn nhất của OpenAI, tạo nên một tình huống khó xử về mặt kinh doanh.

Động thái mới của OpenAI sẽ làm họ đối đầu trực tiếp với LinkedIn

Điều làm cho thông báo này trở nên đặc biệt nghịch lý chính là bối cảnh mà nó được đưa ra. Trong khi OpenAI đang phát triển các công nghệ AI ngày càng tiên tiến có khả năng thay thế con người trong nhiều lĩnh vực công việc, công ty lại đồng thời tạo ra một nền tảng để giúp những người có thể bị thay thế tìm kiếm việc làm mới. CEO Anthropic Dario Amodei đã cảnh báo rằng AI có thể loại bỏ tới 50% công việc văn phòng entry-level trước năm 2030, một con số đáng báo động cho hàng triệu người lao động.

Simo đã thừa nhận mâu thuẫn này trong bài đăng của mình, cho biết OpenAI không thể ngăn chặn sự gián đoạn mà AI sẽ gây ra cho thị trường lao động. Tuy nhiên, bà khẳng định công ty có thể đóng góp bằng cách giúp mọi người trở nên thông thạo AI và kết nối họ với các công ty cần những kỹ năng của họ. Đây có thể được xem là một cách tiếp cận thực dụng để giải quyết vấn đề mà chính công ty đang tạo ra.

OpenAI Jobs Platform sẽ cung cấp một track đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và chính quyền địa phương để tiếp cận nhân tài AI hàng đầu. Điều này cho thấy công ty đang nhận ra nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia có kiến thức về AI, đồng thời tạo ra một thị trường nơi những người đã được đào tạo về AI có thể tìm được việc làm phù hợp.

Bên cạnh nền tảng tuyển dụng, OpenAI cũng thông báo sẽ bắt đầu cung cấp chứng chỉ cho những người có các mức độ "thông thạo AI" khác nhau thông qua OpenAI Academy, một chương trình trực tuyến mà công ty đã ra mắt năm ngoái. Chương trình pilot của OpenAI Certifications dự kiến được khởi động vào cuối năm 2025, với mục tiêu cấp chứng chỉ cho 10 triệu người Mỹ trước năm 2030.

Walmart, một trong những nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất thế giới, đã đồng ý hợp tác với OpenAI trong chương trình chứng chỉ này. Sự hợp tác này cho thấy các doanh nghiệp lớn đã nhận ra tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên về AI để thích ứng với thời đại mới.

Nền tảng tuyển dụng mới chỉ là một phần trong kế hoạch mở rộng tham vọng của OpenAI ra ngoài sản phẩm chính ChatGPT. Trong một bữa tối gần đây với các phóng viên, CEO Sam Altman đã tiết lộ rằng Simo sẽ giám sát nhiều ứng dụng khác ngoài chatbot, bao gồm cả OpenAI Jobs Platform và có thể là các dịch vụ khác mà OpenAI đang phát triển như trình duyệt web và ứng dụng mạng xã hội.

Thú vị là LinkedIn, đối thủ trực tiếp mà OpenAI sắp đối đầu, cũng đã tích cực tích hợp các tính năng AI vào nền tảng của mình trong năm qua để giúp kết nối ứng viên với doanh nghiệp. Cuộc cạnh tranh này hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực tuyển dụng trực tuyến.

OpenAI cho biết các chương trình này là một phần trong cam kết với sáng kiến mở rộng kiến thức AI của Nhà Trắng. Altman và các CEO công nghệ khác dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Năm để thảo luận về AI, cho thấy tầm quan trọng chính trị của những vấn đề này.