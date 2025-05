Nghịch lý xung quanh dự luật "lớn và đẹp" của ông Trump: Giới siêu giàu sẽ có nghìn tỷ phú USD đầu tiên, người nghèo ngày càng chật vật?

Ngày 22/5, Dự luật cải cách thuế và cắt giảm chi tiêu quy mô lớn, còn được biết tới với cái tên "One Big, Beautiful Bill Act" (Dự luật lớn và đẹp), vừa được Hạ viện Mỹ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, thông với kết quả sít sao: 215 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Dự luật này do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Dự luật kéo dài thêm 10 năm các chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế bất động sản được thông qua từ năm 2017. Dự luật cũng bao gồm các cam kết tranh cử năm 2024 của ông Trump như miễn thuế đối với tiền boa, tiền làm thêm giờ và lãi suất vay mua ô tô.

Để bù đắp khoản hụt thu ngân sách, Đảng Cộng hòa đề xuất bãi bỏ hoặc rút ngắn thời hạn của các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch, giúp giảm chi phí phần thuế xuống khoảng 3.800 tỉ USD. Một điểm nổi bật là cắt giảm gần 700 tỉ USD chi tiêu cho chương trình Medicaid trong 10 năm. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính khoảng 8,6 triệu người có thể mất quyền tiếp cận chương trình này.

Dự luật cũng đề xuất tăng chi cho quốc phòng, an ninh quốc gia (đặc biệt liên quan đến nhập cư), cải tổ chương trình vay sinh viên và một số chính sách an sinh xã hội khác.

Sau khi "qua cửa" Hạ viện, Dự luật sẽ được đưa lên Thượng viện – nơi cũng do Đảng Cộng hòa kiểm soát – để xem xét và có thể sửa đổi rồi thông qua trước khi được Tổng thống Trump ký ban hành.

Tổng thống Trump mô tả đây có thể là dự luật quan trọng nhất từng được ký trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, có nhiều tranh cãi xung quanh dự luật này và một trong số đó liên quan tới chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Mỹ.