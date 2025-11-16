Nghiên cứu 1.300 người tiết lộ sự thật chấn động về thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ

Trong nhiều năm, ánh sáng xanh từ điện thoại luôn bị xem là “thủ phạm” khiến giấc ngủ kém chất lượng. Nhưng một báo cáo mới được Gizmodo dẫn lại từ nhóm nghiên cứu tại Canada đang đặt dấu hỏi lớn cho quan điểm này.

Nghiên cứu có tên “Mối liên hệ phức tạp giữa việc sử dụng màn hình trước khi đi ngủ và sức khỏe giấc ngủ của người trưởng thành” cho thấy chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh việc nhìn màn hình vào buổi tối khiến người lớn ngủ không ngon. Thậm chí, những người sử dụng điện thoại thường xuyên trước khi ngủ lại tự đánh giá chất lượng giấc ngủ tổng thể tốt hơn nhóm dùng điện thoại mức vừa phải.

Nghiên cứu dựa trên 1.300 người về thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ đã khiến nhiều người bị sốc. (Ảnh minh hoạ)

Hơn 1.300 người trưởng thành trên khắp Canada đã tham gia khảo sát của Đại học Toronto Metropolitan (TMU) và Đại học Laval. Sau khi điều chỉnh các yếu tố như độ tuổi, giới tính và thu nhập, dữ liệu không cho thấy việc dùng điện thoại buổi tối là yếu tố chính ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Một điểm thú vị: Nhóm sử dụng điện thoại từ 5 đêm/tuần trở lên lại có thời lượng ngủ và mức độ tỉnh táo ban ngày tốt nhất. Trong khi đó, nhóm chỉ dùng điện thoại thỉnh thoảng lại dẫn đầu về mức độ hài lòng và tính nhất quán của giấc ngủ. Nhóm trung gian là những người dùng ở mức vừa phải lại có kết quả thấp nhất theo một số chỉ số. Điều này gợi ý rằng sự đều đặn trong thói quen trước khi ngủ có thể quan trọng hơn chính việc dùng hay không dùng điện thoại.

Giáo sư Colleen Carney từ TMU cho biết các nghiên cứu cũ về ánh sáng xanh thường bỏ qua yếu tố tuổi tác, thời điểm và cường độ tiếp xúc ánh sáng. Bà lưu ý thanh thiếu niên có thể nhạy cảm hơn, trong khi người trưởng thành ít bị tác động hơn.

Ngoài ra, cách dùng điện thoại mới là yếu tố đáng quan tâm. Một ứng dụng thiền định rõ ràng khác hoàn toàn với việc lướt mạng xã hội trong vô thức. Dù nghiên cứu này không khuyến khích thức khuya để lướt TikTok, nó cho rằng các công cụ như chế độ đơn sắc hay chế độ giờ đi ngủ có thể không có tác động quan trọng như nhiều người vẫn nghĩ.

Nghiên cứu chưa được thực hiện trong môi trường lâm sàng, vì vậy cần thêm nhiều dữ liệu để đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng người dùng hoàn toàn có thể tự kiểm chứng: Thử một tuần ngủ như bình thường, rồi một tuần không dùng màn hình trước giờ ngủ. Nếu không có gì khác biệt, rất có thể chiếc điện thoại không phải nguyên nhân khiến giấc ngủ của bạn bị xáo trộn.