Nghiên cứu 485.000 người, ĐH Harvard phát hiện điểm chung của trường thọ là "thích" 1 loại thực phẩm kén người ăn

Nhiều người trong chúng ta không thích ăn đồ cay vì không ăn được hoặc vì lo sợ loại thực phẩm này sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, đặc biệt là có thể gây đau dạ dày. Tuy nhiên một số nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn cay đúng mức cũng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Không những thế, nó còn giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng TH Chan của Harvard, Đại học Oxford và Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc,được công bố trên Tạp chí Y học Anh đã chỉ ra rằng ăn những người ăn nhiều thực phẩm có vị cay như ớt hơn 1 lần/tuần có thể giảm nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh hô hấp và bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Theo đó, nghiên cứu này kéo dài trong 8 năm. Từ việc xem xét dữ liệu từ 485.000 người độ tuổi từ 30 đến 79 ở Trung Quốc, không có tiền sử bị ung thư, bệnh tim và đột quỵ, các tác giả đã phát hiện ra rằng người ăn đồ cay 1-2 lần/ngày ít có khả năng tử vong hơn 14% do với người không ăn cay.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Phòng ngừa Tim mạch Hoa Kỳ cũng cho thấy những người thích ăn cay có thể sống lâu hơn và có ít nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh khác.

Ở nghiên cứu này, các tác giả đã quan sát tổng cộng 570.000 người tham gia trong độ tuổi 18-79 và thống kê mức tiêu thụ của họ với các loại ớt khác nhau. Trong đó, có khoảng 54,6% số người tham gia hiếm khi hoặc không bao giờ ăn đồ cay. Sau khi loại bỏ các yếu tố liên quan, kết quả cho thấy so với những người không ăn hoặc ít khi ăn cay, những người thường xuyên ăn cay đã giảm khoảng 13% nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân. Đối với tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và đột quỵ, nguy cơ giảm lần lượt là 17%, 8% và 20%.

Lý giải cho điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng chất capsaicin trong ớt có thể làm giảm trọng lượng cơ thể, kích thích thần kinh giao cảm tiết catecholamine, tăng tốc độ chuyển hóa chất béo, tăng tiêu hao năng lượng. Thậm chí, chất này cũng góp phần cải thiện lượng đường trong máu và cuối cùng là đóng vai trò làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

4 lợi ích của việc ăn cay đúng cách

Qua 2 nghiên cứu, có thể thấy rằng nếu chúng ta ăn cay ở mức độ phù hợp thì nó sẽ mang lại những hiệu quả bất ngờ đối với sức khỏe. Ngoài những lợi ích như làm giảm cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và kéo dài tuổi thọ đã nêu ở trên, dưới đây là những công dụng bất ngờ khác từ việc ăn cay mà nhiều người có thể chưa biết:

1. Cải thiện tinh thần

Ăn cay có thể kích thích hệ thần kinh, sản xuất endorphin, các hợp chất hoá học tự nhiên trong não tạo ra cảm giác thoải mái. Endorphin thường được gọi là "hormone hạnh phúc" vì chúng có khả năng giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng.

2. Giúp giảm cân

Theo nghiên cứu cho thấy rằng các thực phẩm cay có khả năng giảm cân và có thể làm tăng quá trình trao đổi chất lên tới 5%. Nó giúp tăng nhiệt độ cơ thể, tăng cường trao đổi chất và giúp đốt cháy calo nhanh hơn.

Ngoài ra, nó có thể góp phần giảm cảm giác thèm ăn bởi vì ớt Cayenne và các loại ớt khác chứa một chất gọi là capsaicin, chất này có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn và tiêu hóa.

3. Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn cay có tác động chống vi khuẩn và chống viêm, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và giảm tình trạng viêm nhiễm đồng thời tăng cường quá trình trao đổi chất.

ếu bạn sử dụng thực phẩm cay không đúng cách và quá lạm dụng đồ ăn cay sẽ mang lại những hậu quả xấu cho sức khỏe của bạn.

4. Hỗ trợ điều trị viêm khớp

Hoạt chất capsaicin có trong các thực phẩm cay có khả năng kích thích trí não sản sinh ra endorphin, có tác dụng giảm đau và làm giảm triệu chứng do viêm khớp gây ra.

(Tổng hợp)