Nghiên cứu của Đại học Glasgow chứng minh nhìn đồng hồ có thể đoán tính cách của đàn ông

Theo một nghiên cứu đến từ Đại học Glasgow đã thực hiện cuộc khảo sát với 112 cá nhân, tuổi từ 17 đến 54 nhận về kết quả thú vị rằng: Những người thích đeo đồng hồ và thường xuyên dùng chúng là người ưa sự ngăn nắp, luôn quý trọng thời gian và làm việc tận tâm. Bên cạnh đó, những người lựa chọn đồng hồ với kiểu dáng, chất liệu hay màu sắc khác nhau thì sẽ có tính cách khác nhau.

Đeo đồng hồ thể thao

Đây là những người có tính thực tế nhất, họ không quan tâm nhiều đến vấn đề thẩm mỹ mà phần lớn chỉ quan tâm đến các tiện ích có được. Đồng hồ dạng này sẽ có khả năng theo dõi sức khỏe liên tục với các thông số cơ bản như nhịp tim, lượng calories tiêu thụ... Chúng cũng có khả năng chống nước, bền bỉ theo thời gian, chống chịu được sự va đập do tập thể dục gây ra.

Những người đàn ông yêu thích đồng hồ thể thao thường là người quyết đoán, rất ngoan cường trong mọi tình huống khó khăn. Những người này luôn tạo cảm giác mạnh mẽ, bản lĩnh và độc lập. Và chắc chắn rồi họ là người yêu thích sự vận động và biết trân trọng sức khỏe của mình.

Đồng hồ thông minh

Những người đàn ông thích đeo đồng hồ này luôn là người đi đầu trong mọi việc, cập nhật những xu hướng mới nhất, nắm bắt các thông tin mới một cách nhạy bén. Họ là người không ngại thay đổi, sẵn sàng chấp nhận các thử thách. Những thứ lỗi thời chưa bao giờ khiến họ để mắt tới.

Ngoài ra, tuýp đàn ông như vậy thường sôi nổi, hoạt bát và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xung quanh.

Đồng hồ truyền thống

Những người đàn ông thích đồng hồ truyền thống, càng cổ càng tốt là những người chín chắn, trưởng thành. Họ có cái nhìn sâu sắc về mọi điều trong cuộc sống, luôn tuân thủ những quy tắc mà mình đã đặt ra.

Họ cũng là người thích hoài niệm, không bao giờ muốn ở chỗ đông đúc hay sở hữu những thứ hào nhoáng, xa hoa. Những người đàn ông như vậy thường là người sống nội tâm, thích nói ít làm nhiều.

Đồng hồ có tên tuổi lớn

Những người đàn ông thích chất lượng hơn số lượng, luôn lựa chọn các loại đồng hồ có thương hiệu lớn thì thường sở hữu gu thẩm mỹ sang trọng và khá tự tin vào bản thân. Họ sinh ra để làm nhà lãnh đạo hoặc có sự nghiệp thành công.

Họ cũng là một người sành sỏi, có vốn kiến thức phong phú và khá tinh tế. Đây là tuýp người đàn ông được nhiều chị em yêu thích.