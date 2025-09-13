Nghiện mạng xã hội có thể khiến GDP giảm

Chứng "nghiện màn hình điện thoại" không chỉ là thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, mà còn có thể tạo ra một gánh nặng kinh tế lớn. Một nghiên cứu mới đây của Tổng cục Kho bạc Pháp cảnh báo rằng, việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể khiến cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp giảm tới 3% từ nay cho đến năm 2060.

Hiện tại, nước này đã mất khoảng 0,6% GDP do người dân dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Tác động chính là giảm năng suất lao động, khi một người dành từ 20 phút đến 2,5 giờ trong khung thời gian làm việc để vào mạng xã hội, họ không tạo ra giá trị, thậm chí dễ mắc sai sót trong công việc vì gián đoạn liên tục.

Việc lạm dụng màn hình điện thoại thường dẫn đến rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo âu và căng thẳng mãn tính. Những hệ quả này kéo theo các chi phí y tế trực tiếp, cùng các chi phí gián tiếp như nghỉ việc hoặc nghỉ hưu sớm. Đáng lo ngại nhất là ảnh hưởng đến trẻ em - thế hệ sẽ gia nhập thị trường lao động trong tương lai. Các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là gánh nặng lâu dài cho kinh tế và xã hội Pháp.