Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghiện mạng xã hội có thể khiến GDP giảm

13-09-2025 - 14:35 PM | Kinh tế số

Việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể khiến cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp giảm tới 3% từ nay cho đến năm 2060.

Nghiện mạng xã hội có thể khiến GDP giảm

Chứng "nghiện màn hình điện thoại" không chỉ là thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, mà còn có thể tạo ra một gánh nặng kinh tế lớn. Một nghiên cứu mới đây của Tổng cục Kho bạc Pháp cảnh báo rằng, việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể khiến cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp giảm tới 3% từ nay cho đến năm 2060.

Hiện tại, nước này đã mất khoảng 0,6% GDP do người dân dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Tác động chính là giảm năng suất lao động, khi một người dành từ 20 phút đến 2,5 giờ trong khung thời gian làm việc để vào mạng xã hội, họ không tạo ra giá trị, thậm chí dễ mắc sai sót trong công việc vì gián đoạn liên tục. 

Việc lạm dụng màn hình điện thoại thường dẫn đến rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo âu và căng thẳng mãn tính. Những hệ quả này kéo theo các chi phí y tế trực tiếp, cùng các chi phí gián tiếp như nghỉ việc hoặc nghỉ hưu sớm. Đáng lo ngại nhất là ảnh hưởng đến trẻ em - thế hệ sẽ gia nhập thị trường lao động trong tương lai. Các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là gánh nặng lâu dài cho kinh tế và xã hội Pháp.

Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
AI sẽ giúp ngành công nghiệp chip đạt giá trị 1.000 tỷ USD vào năm 2030

AI sẽ giúp ngành công nghiệp chip đạt giá trị 1.000 tỷ USD vào năm 2030 Nổi bật

Từ Changpeng Zhao đến Vitalik Buterin: 10 cái tên đang thống trị thị trường tiền điện tử

Từ Changpeng Zhao đến Vitalik Buterin: 10 cái tên đang thống trị thị trường tiền điện tử Nổi bật

Giả danh cán bộ quân đội lừa nữ chủ doanh nghiệp hơn nửa tỉ đồng

Giả danh cán bộ quân đội lừa nữ chủ doanh nghiệp hơn nửa tỉ đồng

13:40 , 13/09/2025
Lưu ý quan trọng sau vụ hacker tấn công Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

Lưu ý quan trọng sau vụ hacker tấn công Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

10:42 , 13/09/2025
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC

09:33 , 13/09/2025
Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, số tài khoản ngân hàng, hạn mức tín dụng và mật khẩu của nạn nhân?

Tại sao lừa đảo biết rõ số CCCD, số tài khoản ngân hàng, hạn mức tín dụng và mật khẩu của nạn nhân?

20:10 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên